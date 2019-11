Huawei riceverà un’altra proroga di 90 giorni del ban

Gli Stati Uniti concederanno a Huawei un'altra sospensione del ban di 90 giorni, che consentirà all’azienda di procurarsi alcuni componenti da aziende americane.

All'inizio di quest'anno, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera il colosso cinese per motivi di sicurezza nazionale, impedendo alle aziende americane di fare affari con l'azienda.

La sentenza ha limitato l'accesso di Huawei a componenti importanti e al sistema operativo Android, nonché alle applicazioni di Google. Washington, tuttavia, ha concesso una proroga di 90 giorni per consentire a Huawei di acquisire tecnologie da alcuni fornitori al fine di servire gli operatori rurali statunitensi che utilizzano le sue apparecchiature. Questa licenza temporanea è stata prorogata di 90 giorni nel mese di agosto e scadrà di nuovo.

Nuova proroga?

È stato riferito che il governo degli Stati Uniti stava prendendo in considerazione un'estensione temporanea di due settimane seguita da un periodo più lungo, ma il lavoro normativo in questione è difficile. Invece, il dipartimento del commercio prevede di utilizzare lo stesso meccanismo legale utilizzato in agosto, riferisce Reuters.

Sebbene Huawei sia stata effettivamente bandita dal mercato statunitense, alcuni operatori mobili più piccoli, per lo più rurali, si affidano alle sue apparecchiature perché sono più economiche della concorrenza. Se a Huawei fosse negato l'accesso ai componenti chiave, queste infrastrutture ne risentirebbero.

Il segretario al commercio Wilbur Ross ha dichiarato a Fox Business Network: "Ci sono già abbastanza problemi con i servizi telefonici nelle comunità rurali e non vogliamo crearne altri. Quindi, uno degli scopi principali delle licenze generali temporanee è consentire a queste società di continuare a operare”.

La Federal Communication Commission (FCC) degli Stati Uniti prevede di fornire a queste aziende finanziamenti governativi per sostituire i kit fabbricati in Cina con infrastrutture americane.