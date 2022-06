HTC presenta un nuovo smartphone, Desire 22 Pro

HTC ha presentato HTC Desire 22 Pro, uno smartphone Android top di gamma. E si tratta di un medio gamma di tutto rispetto, con schermo AMOLED 120 Hz, un potente processore Snapdragon 695 tripla fotocamera da 64MP, ricarica wireless, certificazione IP67 e tutto il resto.

Secondo HTC questo è uno smartphone progettato per essere il "compagno perfetto" del visore HTC Vive Flow VR - e qui vale la pena ricordare che a oggi la realtà virtuale è l'unico business di HTC che sta funzionando.

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future. Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmwJune 28, 2022 See more

Uno smartphone "per il metaverso" hanno scritto alcuni, e forse in casa HTC sperano proprio che l'ultima moda faccia da traino al nuovo Desire 22 Pro. Difficilmente HTC potrà tornare ad essere il punto di riferimento che fu per un po', ma magari riescono a vendere qualche smartphone in più, il che di certo non sarebbe male (per loro, almeno).

Tornando al visore, l'HTC Vive Flow VR è compatibile con qualsiasi smartphone Android, quindi HTC potrebbe aver aggiunto qualche extra al nuovo Desire 22 Pro. Sarà commercializzato negli Stati Uniti per 490 dollari, ma chissà che HTC non decida di tornare anche in Italia (è quasi impossibile, ok, ma sperare non costa nulla).