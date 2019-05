HP Omen X 2S, il primo portatile gaming con doppio schermo

HP ha annunciato Omen X 2S, e l'azienda sostiene che sia il primo portatile da gaming con doppio schermo del mondo.

Oltre ad avere uno schermo standard da 15 pollici, Omen X 2S ha anche un display touch 1080p da 6 pollici sopra la tastiera.

Nonostante non possa essere usato per ampliare il campo visivo mentre giocate, al contrario di quello che potrebbe fare uno schermo supplementare, questo secondo schermo vi permette di fare più cose contemporaneamente senza difficoltà.

Quindi potete usarlo per guardare video su YouTube, per navigare su Spotify, per mandare messaggi su WhatsApp, per seguire Twitch e le chat su Discord.

Può anche essere usato per rispecchiare alcune parti dello schermo principale, in modo da permettervi di copiare la mappa sullo schermo di un racing game e visualizzarla sullo schermo dedicato.

Secondo HP, ''l'82% delle persone usa il telefono per mandare messaggi durante la sessione di gioco, il 61% ascolta musica e il 49% guarda dirette streaming relative al gioco, video e naviga su vari siti'', e HP Omen X 2S punta rendere funzionale uno schermo posizionato sopra alla tastiera, facile da tenere sotto controllo in modo che il giocatore non si distragga con lo smartphone.

Il top per il gaming

HP Omen X 2S non solo è il primo portatile da gaming al mondo con doppio schermo, è anche il primo portatile da gaming con un composto metallico liquido applicato sul sistema termico di Thermal Grizzly Conductonaut, che secondo HP porta ''una dispersione del calore fenomenale, dieci volte migliore della conduttività termica delle paste tradizionali contenenti silicone''.

Questo significa che HP è in grado di inserire componenti molto potenti in un portatile dallo spessore di soli 20mm, riuscendo a mantenere un bel design e aumentare le performance durante il gioco. HP infatti sostieme che c'è un aumento del 28% dei frame per secondo su Apex Legends se comparato al sistema di raffreddamento di un portatile tradizionale.

Ospita inoltre la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q, un processore Intel Core di nona generazione con 8 core e RAM fino a 32GB.

HP Omen X 2S sarà in vendita da luglio a un prezzo di circa 3,200$ per la versione con un Intel Core i7-9750H, RAM da 16GB, SSD da 512GB e scheda grafica RTX 2070.

C'è anche una versione con un Intel Core i9-9880H, 32GB di RAM, SSD da 1TB e scheda grafica Nvidia RTX 2080 al prezzo di circa 4,500$.

Speriamo di riuscire a mettere le mani su HP Omen X 2S per scoprire se il secondo schermo è una buona ragione per spendere tutti questi soldi.