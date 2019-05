Honor 20 a confronto con Honor 10

Honor 10 è uno smartphone che si è distinto tra gli altri nel 2018 grazie alle specifiche da top di gamma, un design straordinario e il prezzo di fascia media. Ora è uscito Honor 20 (insieme a Honor 20 Pro) per provare a ripetere il trucco.

Ma ci è riuscito? Dovete aspettare per la nostra recensione completa e il nostro verdetto su Honor 20, ma continuate a leggere se volete scoprire in cosa differisce rispetto al suo predecessore.

Abbiamo messo a confronto i due smartphone su tutte le specifiche chiave inclusi il design, il display, la fotocamera e molto altro in modo che possiate vedere quanto migliore sia effettivamente Honor 20.

Honor 20 vs Honor 10: design

L'Honor 20 è quasi privo di cornici. Image credit: TechRadar

Honor 20 ha un design più moderno rispetto a Honor 10, anche se è bene ricordare che quando Honor 10 è uscito un anno fa il design era considerato molto attuale.

Il nuovo smartphone ha un design quasi completamente all-screen, con una sola piccola cornice sotto lo schermo e un foro nel display che ospita la fotocamera nell'angolo in alto a sinistra. Honor 10 ha una cornice sotto allo schermo leggermente più grande per ospitare il lettore d'impronte digitali, mentre Honor 20 ha lo scanner posizionato sul lato. La fotocamera frontale di Honor 10 è situata in un notch sopra il display.

L'Honor 10 in una magnifica tonalità di blu. Image credit: TechRadar

Guardati da dietro gli smartphone non presentano grandi differenze: entrambi hanno una bellissima scocca in vetro olografico, ma mentre Honor 10 ha una doppia fotocamera posizionata in orizzontale, Honor 20 ha quattro fotocamere disposte in verticale.

Per quanto riguarda dimensioni e peso, Honor 20 misura 154,25 x 73,97 x 7,87 mm e pesa 174 g, mentre Honor 10 misura 149,6 x 71,2 x 7,7 mm e pesa 153 gr, quindi il modello più vecchio è leggermente più piccolo e leggero.

Honor 20 vs Honor 10: display

Honor 20 ha un display da 6,26''. Immagine: TechRadar

Il display di Honor 20 è più grande ma non è più nitido rispetto a quello di Honor 10. Il primo ha un display da 6,26'' con una risoluzione di 1080 x 2340 e una densità di 412 ppi, mentre il display di Honor 10 è da 5,84'' con una risoluzione di 1080 x 2280 e una densità di 432 ppi.

Quindi sulla carta le dimensioni sono la differenza principale tra i due, e anche se ha la cornice più piccola Honor 20 è un dispositivo più ingombrante da tenere in mano.

Lo schermo di Honor 10 è leggermente più piccolo. Immagine: TechRadar

Considerare lo schermo più grande un vantaggio o uno svantaggio è soggettivo, ma sicuramente vi faremo sapere com'è la qualità del display una volta che avremo testato Honor 20 accuratamente per la recensione completa. Dal canto suo, Honor 10 ha un display che noi abbiamo descritto come luminoso, limpido e dai colori vibranti.

Honor 20 vs Honor 10: fotocamera e batteria

Honor 20 ha quattro fotocamere posteriori. Image credit: TechRadar

La fotocamera di Honor 20 sembra essere uno dei più grandi miglioramenti rispetto al suo predecessore, infatti ha quattro fotocamere posteriori al posto di due.

Honor 20 ha una fotocamera principale da 48 MP con apertura di f/1.8, un obiettivo grandangolare da 16 MP con apertura di f/2.2, un sensore da 2 MP con apertura di f/2.4 per la profondità e un'ottica macro da 2 MP con apertura di f/2.4. Honor 10 invece ha solo un sensore da 16 MP con apertura di f/1.8 a colori e un'unità in bianco e nero da 24 MP con apertura di f/1.8.

Oltre ad avere meno lenti, gli obiettivi funzionano diversamente. Honor 10 tende a combinare le immagini scattate con i due sensori per ottenere una foto singola più dettagliata, mentre Honor 20 ha diverse lenti per scattare diversi tipi di foto.

Questo dovrebbe rendere Honor 20 un dispositivo più versatile, ma vi faremo sapere le performance della fotocamera nella nostra recensione completa di Honor 20.

È bene ricordare che entrambi i telefoni hanno varie modalità di scatto che sfruttano la tecnologia dell'Intelligenza Artificiale, ma è probabile che anche qui Honor 20 sia stato migliorato.

Honor 10 ha due fotocamere posteriori. Immagine: TechRadar

Honor 20 ha una fotocamera frontale da 32 MP con apertura di f/2.0, mentre Honor 10 ha una fotocamera frontale da 10 MP con apertura di f/2.0. Sembra quindi che anche qui Honor 20 sia migliore, anche se i megapixel non sono tutto.

Per quanto riguarda la batteria, Honor 20 ha una batteria da 3,750 mAh che secondo l'azienda dovrebbe garantire un utilizzo per la giornata intera. Honor 10 ha una batteria leggermente più piccola da 3,400 mAh, ma dai nostri test è risultato che una ricarica durava circa una giornata, quindi sotto questo aspetto potrebbero non esserci molte differenze.

Honor 20 vs Honor 10: potenza

Non ci sorprende che Honor 20 sia più potente. Monta un SoC Kirin 980 a otto core (lo stesso della serie Huawei P30) e ha una RAM da 6 GB, quindi è un dispositivo in grado di competere con altri top di gamma in quanto a performance.

Honor 10 ha un chipset Kirin 970 a otto core (che era di fascia alta nel 2018) e una RAM da 4 GB o da 6 GB. Honor 10 ha una memoria da 64 GB o da 128 GB, mentre Honor 20 è disponibile solo con una memoria da 128 GB.

Honor 20 vs Honor 10: prezzo

Honor 20 costerà 499€, più di quanto costava Honor 10 alla sua uscita. Ovviamente quest'ultimo oggi si trova a molto meno.

Quindi Honor 20 costa circa 100€ in più ed è bene ricordare che con ogni probabilità Honor 20 non uscirà negli Stati Uniti.

Immagine: TechRadar

In breve

Ci sono vari cambiamenti e miglioramenti su Honor 20. Ha un design all-screen più moderno con un foro sul display che ospita la fotocamera frontale ed è privo di notch, ha uno schermo più grande, è più potente e ha due fotocamere posteriori in più, oltre ad una batteria di dimensioni maggiori.

Comunque, i due smartphone hanno schermi con più o meno la stessa nitidezza e, a parte le fotocamere, la maggior parte delle specifiche di Honor 20 sembrano essere solo piccoli miglioramenti. Insomma, la differenza tra i due potrebbe non essere così grande.

Vi faremo sapere esattamente quanto buono sia Honor 20 nella nostra recensione completa, ma sulla carta sembra essere un miglioramento solido, anche se non particolarmente innovativo, di Honor 10