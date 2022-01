Grand Theft Auto 6, è questa la data di uscita?

Alcuni rappresentanti di Take Two hanno rilasciato commenti che, se interpretati in un certo moto, lasciano intendere che Grand Theft Auto 6 uscirà nel 2024, inteso come anno fiscale dell'azienda.

Il contesto era l'acquisizione di Zynga da parte di Take Two. Intale occasione, alcuni dirigenti hanno detto che nel 2014 (anno fiscale) è prevista una crescita del 14%.

Un'analista della società Jeffries (via Axios) crede che "ci sono pochi titoli che possano giustificare una fiducia simile nella dirigenza, rispetto a risultato così forte".

Doug Creutz (Cowen) che che l'uscita di GTA 6 sia "probabile" nel periodo indicato, che va dal 1 aprile 2023 al 32 marzo 2024. Anche perché per arrivare a quel +14% servirebbero circa 9 miliardi di dollari solo con le transazioni in-game.

(Image credit: Rockstar)

Sembra quindi sensato e logico supporre che se Take Two prevede davvero di crescere del 14%, allora l'unico modo per riuscirci è pubblicare Grand Theft Auto 6.

Tra l'azienda ha già fatto qualcosa di simile in passato. Nel 2011 le previsioni lasciavano supporre l'imminente pubblicazione di GTA5, che uscì effettivamente nel 2013.

Potrebbero uscire anche altri giochi, come per esempio il seguito di Bully, ma appunto non ce ne sono che siano credibili come driver di crescita così forti.