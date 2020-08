Google Pixel 4a spostati, ecco il primo leak di Pixel 5a

Il Google Pixel 4a è appena uscito, ma è già emerso un documento che parla del suo successore, il Google Pixel 5a, oltre che si altri smartphone Google.

A riportare la notizia è 9to5Google, i cui redattori hanno potuto visionare il documento. Contiene una lista di smartphone e le relative versione di Android, ma anche modelli non annunciati tra cui il Google Pixel 5a e altri prodotti indicati con un nome in codice.

I nomi in codice sono raven, oriole e passport. Non dicono niente, anche perché Google non ha l'abitudine di usare nomi "parlanti" in questi casi. Ma forse è interessante il fatto che l'azienda non sta usando nomi di pesci come in passato. Raven e Oriole sono infatti due uccelli, e Passport potrebbe indicare qualcosa di completamente diverso. Oppure ci stiamo immaginando più del dovuto, chi lo sa?

Secondo 9to5Mac raven e oriole potrebbero indicare il Pixel 6, nella sua variante standard e in quella XL, mentre il passport potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Google, di cui si è chiacchierato nelle scorse settimane (e di certo se ne parlerà ancora). Impossibile, al momento, sapere se queste intuizioni sono corrette.

Pixel ovunque

La famiglia Pixel si è appena allargata con il Pixel 4a, e tra non molto vedremo anche il Pixel 5 e il Pixel 4a 5G.

L'esistenza di un Google Pixel 5a è del tutto prevedibile, considerata la strategia di Google fino a oggi. Così come è probabile che questo smartphone arriverà nell'estate del 2021, a circa un anno dal Pixel 4a (la cui uscita è stata ritardata a causa di covid-19).

Se state considerando l'acquisto di un Google Pixel 4a, quindi, forse non è il caso di attendere il suo successore.