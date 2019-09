Google Pixel in offerta, auguri Google!

Google compie 21 anni e festeggia facendo risparmiare il 21% su praticamente tutti i suoi dispositivi. Ci sono alcune eccezioni come Google Stadia ma per il resto quasi tutto è scontato.

Basti pensare che grazie a questo sconto è possibile acquistare il nuovo Pixel 3a a poco più di 300 euro. Per completare l'ordine occorre ricordarsi di inserire il codice B-GOOGLE21 al momento del checkout.

Nonostante Google sia un'azienda americana l'offerta sembra essere valida solo per l'Europa. In alcune nazioni come la Francia i nuovi Google Pixel 3a non sono in offerta, in Italia invece fortunatamente si!

Lo sconto termina alla mezzanotte e per rivedere questi prezzi dovremo aspettare probabilmente il Black Friday.

Inoltre non è possibile combinare più buoni tra di loro. A Google sono generosi, ma non fino a questo punto.