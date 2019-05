Gigabyte presenta nuovi notebook sottili, leggeri e potenti al Computex 2019

Gigabyte ha presentato i nuovi portatili da gioco Aorus 5 e Aorus 7 al Computex 2019, al momento in corso a Taipei, in Taiwan. L'azienda è riuscita a racchiudere davvero tanta potenza in portatili dalle dimensioni e dal peso contenuti.

Sia Aorus 5, da 15 pollici, sia Aorus 7, da 17 pollici, avranno a bordo il nuovissimo processore di nona generazione Intel Core i7-9750H oltre a un SSD Intel 760p per l'archiviazione e un display da gioco di LG di tipo IPS e con frequenza da 144 Hz.

Secondo Gigabyte, questi nuovi portatili Aorus sono stati realizzati in collaborazione con "aziende innovatrici di fama mondiale", rendendo questi prodotti gli unici con il 100% dei componenti provenienti da marchi ben noti.

Al loro interno, infatti troviamo RAM prodotte da Samsung, la scheda Wi-Fi Intel Killer 1550 e schede grafiche Nvidia; questi portatili quindi dovrebbero garantire un livello di prestazioni eccellente oltre a grande affidabilità.

Gigabyte non ha rivelato i prezzi, ma ci aspettiamo che siano piuttosto alti.

Nuova gamma di prodotti Aero per chi crea contenuti

Gigabyte ja anche presentato la nuova serie di prodotti della gamma di portatili Aero, rivolti ai creatori di contenuti (come fotografi e video editor).

L'Aereo 15 OLED da 15 pollici è equipaggiato con un processore Intel Core i9 da otto core e con una scheda grafica Nvidia della serie GTX 20, il che dovrebbe rendere questo prodotto un portatile in grado di gestire compiti complessi e pesanti a livello di editing e rendering di immagini.

Questi componenti si trovano all'interno di una scocca che ha uno spessore di soli 2 centimetri e il peso complessivo del portatile è di soli due chili. Gigabyte promette anche un'autonomia di otto ore e mezzo, un risultato che sarebbe davvero eccellente, considerato anche l'hardware estremamente potente.

Il display di Aero 15 OLED usa pannelli AMOLED Samsung con certificazione Xrite Pantone per l'accuratezza cromatica, rendendo questo prodotto l'ideale per artisti digitali e fotografi per i quali l'accuratezza cromatica è fondamentale.

La versione non OLED di Aero 15 (e il nuovo Aero 17 da 17 pollici) hanno un display Sharp IGZO da 240 Hz.

Gigabyte inoltre conduce una serie di test esclusivi per garantire che i portatili Aero siano conformi ai requisiti stringenti richiesti da chi svolge lavori creativi. L'azienda infatti afferma: "vogliamo garantire che ogni creativo possa contare su prestazioni il più possibile stabili in ogni scenario di utilizzo, rendendo i prodotti della gamma Aero i primi del settore ad essere sottoposti a test di compatibilità per software e hardware specializzati come Adobe Creative suite, le tavolette grafiche Wacom e i dispositivi di archiviazione esterna basati su Thunderbolt 3".

Aero 15 e Aero 15 OLED saranno disponibili a partire da giugno 2019 e potranno contare su un processore Intel Core i9-9980HK e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080.

Sarà anche possibile scegliere configurazioni con CPU Intel Core i7-9750H e GPU RTX 2060 e RTX 2070.

Il nuovo Aero 17 da diciassette pollici, invece, arriverà sul mercato ad agosto di quest'anno.