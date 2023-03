Estensioni di ChatGPT per Google Chrome eccone 4 che vale la pena di installare

Con la popolarità di ChatGPT, la quantità di estensioni per Chrome è in continua espansione. Alcune sono utili, anche se molte... non sono un granché. Tuttavia, abbiamo trovato alcune delle migliori estensioni in circolazione per ridurre al minimo la ricerca e massimizzare l'esperienza di ChatGPT su Chrome.

Non è possibile far parte della cultura quotidiana di Internet, o almeno essere una persona con accesso a Internet, e sfuggire al discorso su ChatGPT, che lo si voglia o no. Inoltre, South Park ne ha appena parlato, quindi è un argomento piuttosto importante in questo momento.

Per chi avesse bisogno di un rapido ripasso, ChatGPT è il chatbot basato sul linguaggio creato da OpenAI che consente di generare risposte testuali a domande sull'universo, suggerimenti per poesie o idee di brainstorming (e molto altro). Potete usare ChatGPT per molte cose, con gli unici limiti fondamentali della vostra immaginazione (e del fatto che le risposte sono testuali, ovviamente).

Interagire con il bot è sicuramente un'esperienza che vale la pena di fare almeno una volta. Il tono colloquiale è quasi disarmante quando si cerca di capire se sta progettando di conquistare il mondo o se gli si chiedono consigli sulla vita sentimentale.

Tuttavia, l'interfaccia utente di ChatGPT è piuttosto elementare rispetto alle sue capacità. In attesa di ulteriori aggiornamenti e ampliamenti delle funzionalità, ci son estensioni per il browser che permettono di usare ChatGPT in modo diverso, e si spera meglio di quello basilare.

ChatGPT for Google

L'estensione di chrome ChatGPT for Google è un must se si vuole integrare maggiormente l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e sfruttare al meglio questa immensa fonte di conoscenza. L'estensione mostra i risultati del chatbot accanto ai risultati di ricerca standard di Google, in modo che possiate ottenere un breve riassunto di ciò che state cercando mentre scansionate i risultati per trovare la pagina giusta.

Alcune query funzioneranno meglio di altre: non si otterranno le ultime notizie sul meteo o sullo sport, ma si potranno ottenere risposte piuttosto approfondite a domande sulla biologia umana, su trucchi di base per la pulizia e su fatti storici. La maggior parte delle domande sarà probabilmente accompagnata da una risposta di ChatGPT, ma preparatevi al fatto che a volte il bot non riesca a rispondere.

Un piccolo riquadro nell'angolo è integrato accanto ai soliti risultati di ricerca, e potrete avviare una conversione con ChatGPT direttamente dalla pagina se volete chiacchierare o saperne di più.

Promptheus

Siete fan di Alexa o Siri? Volete portare la conversazione nel mondo reale (anche da parte vostra) e ottenere risposte rapide senza dover digitare tutto? Promptheus è per voi! Questa estensione per Chrome vi consente di parlare direttamente con ChatGPT utilizzando la barra spaziatrice della tastiera, in modo da evitare di digitare e ottenere risposte a tutte le vostre domande più scottanti utilizzando la voce.

Una volta installata l'estensione, aprite Chrome, andate su ChatGPT e tenete premuta la barra spaziatrice per iniziare a parlare. L'abbiamo usata un paio di volte durante la stesura di questo articolo, e in effetti velocizza il flusso di lavoro, dal momento che si passa da una scheda all'altra, si pone la domanda, si legge la risposta e si va avanti.

ChatGPT Export and Share

Attualmente, se si desidera trasferire i contenuti da ChatGPT in altri luoghi è necessario affidarsi al vecchio e fedele copia e incolla, ma con ChatGPT Export and Share (che funziona con Chrome, Edge e Firefox) è possibile semplificare il processo di esportazione in ChatGPT.

Potrebbe essere necessario un minuto per configurarlo nel browser, ma una volta terminato avrete a disposizione nuovi pulsanti di esportazione vicino alla casella di richiesta per rendere le cose molto più semplici quando sarete pronti a salvare i vostri contenuti.

Avrete la possibilità di salvare le conversazioni come immagini o PDF, e potrete anche creare link condivisibili se avete qualcosa di speciale da condividere rapidamente.

Merlin

Con Merlin potete avere ChatGPT sulla punta delle dita e richiamarlo senza problemi. L'estensione permette di riassumere grandi blocchi di testo o di rispondere a un'e-mail in qualsiasi momento, dandovi in sostanza un piccolo assistente AI a vostra disposizione!

Una volta installata l'estensione, selezionate un blocco di testo e premete Ctrl + M su Windows o Cmd + M su macOS, quindi dite a Merlin cosa volete che faccia ChatGPT. Riassumere, rispondere, scrivere, ecc. Se avete un'e-mail complicata a cui dovete rispondere, basta selezionare il testo nel thread dell'e-mail, richiamare Merlin e chiedere a ChatGPT di scrivere una risposta diplomatica per voi.

Poiché c'è una semplice scorciatoia da tastiera per attivare l'estensione, è davvero facile incorporare Merlin nel vostro lavoro quotidiano molto rapidamente, anche se tenete presente che siete limitati a circa 31 richieste al giorno.

In questo articolo abbiamo elencato alcune estensioni, ma speriamo di aggiungerne altre man mano che si presentano e che le persone si avvicinano a ChatGPT. Stiamo appena iniziando a capire come ChatGPT e prodotti simili si possano inserire nelle nostre vite quotidiane, e siamo più che sicuri che vedremo molte altre soluzioni creative nell'immediato futuro.