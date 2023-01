Elon Musk sta bannando i suoi nemici da Twitter, le chat interne lo dimostrano

Dopo l’iniziale rumore scatenato dalle manovre di Elon Musk come nuovo CEO di Twitter, che spesso ne hanno evidenziato la doppia natura ponendo in contrasto il suo intento di garantire libertà di parola a tutti con le azioni pratiche di sospensione degli account dei suoi oppositori, la discussione intorno alla nuova gestione del noto social sembrava essersi spenta.

Ora, in seguito ad un report di Bloomberg, il tema torna in primo piano. La nuova responsabile del reparto Trust and Safety di Twitter nominata dallo stesso Musk, Ellen Irwin, ha avuto innanzitutto il compito di occuparsi dei profili non graditi, primo tra tutti @ElonJet, uno sviluppatore diventato celebre per aver creato dei bot in grado di tracciare le rotte dei jet privati, tra qui quello del CEO. Successivamente è stato bannato anche l’account personale dello sviluppatore, il quale risponde al nome di Jack Sweeney.

Il motivo per cui le dita sono tutte puntate verso il magnate risiede nelle fonti utilizzate da Bloomberg per elaborare il suo report che derivano tutte da comunicazioni interne a Twitter. Nel caso specifico di Sweeney, il suo ban è stato accompagnato da una nota: “Sospensione: richiesta diretta da parte di Elon Musk”.

Viene quindi spontaneo collegare queste ultime decisioni alla rimozione subita da alcuni account di giornalisti oppositori di Musk, anche se in questo caso siamo di fronte ad una situazione diversa e, forse, tracciare le rotte dei voli privati è stato un passo più lungo della gamba.

Twitter è in un periodo di confusione, frutto dell’enorme sconvolgimento portato dall’imprenditore che, tra le molte cose fatte, ha anche ridotto il numero di lavoratori che si occupavano della moderazione dei contenuti.