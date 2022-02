Elden Ring, dubbi sui requisiti di sistema comparsi su Steam

Le specifiche richieste per giocare a Elden Ring su PC sono state rese pubbliche su Steam, per poi essere eliminate.

I requisiti di sistema di Elden Ring sono apparsi per poco tempo su Steam, ma dato che in seguito sono stati nettamente ridotti – e sembrano piuttosto incerti – possiamo immaginare si sia trattato di una specie di strano errore.

Tuttavia, vale la pena dare un’occhiata ai dati in questione, che per le specifiche minime erano i seguenti:

Sistema operativo : Windows 10, Windows 11

: Windows 10, Windows 11 CPU : Intel Core i5-8400 oppure AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 oppure AMD Ryzen 3 3300X RAM : 12GB

: 12GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) oppure AMD Radeon RX 580 (4GB)

: Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) oppure AMD Radeon RX 580 (4GB) Spazio su disco: 60GB

Come sottolinea PC Gamer, sembrano richieste abbastanza esigenti per la CPU, soprattutto considerando i precedenti standard di FromSoftware, il più recente dei quali è Sekiro: Shadows Die Twice.

Giocare a Sekiro richiede solo un processore Core i5-2500K (consigliato), con un Core i3-2100 che rientra nelle specifiche minime, e 4 GB di RAM di sistema. Per la scheda grafica, occorreva come minimo una GTX 760.

Analisi: un errore? E di che tipo?

Quindi, in teoria, passare da Sekiro a Elden Ring vorrebbe dire ‘saltare’ da un Core i3-2100 con GTX 760 a un Core i5-8400 con GTX 1060. Ancora non sappiamo se le specifiche di Steam fossero corrette ma, come abbiamo già detto, ci sembrano delle richieste abbastanza improbabili.

Il fatto che tali informazioni siano state rimosse così rapidamente, tra cui l’esigente requisito di 12 GB di RAM, ci fa pensare ad un passo falso. Tutto ciò che troviamo su Steam al momento è che le specifiche sono ancora da determinare (TBD).

Alcune piattaforme di gioco hanno ancora 8 GB (un terzo dei PC ha 8 GB o meno, secondo l’ultimo sondaggio hardware di Steam), anche se lo standard nel mondo del gaming è ormai di 16 GB (al punto che sarebbe semplicemente sciocco equipaggiare un nuovo PC con qualcosa in meno).

Potrebbe trattarsi di veri e propri errori quindi. Tuttavia, rispetto ad alcune delle specifiche, ci viene da pensare che i dati riportati da Steam si riferissero ai requisiti consigliati, anziché raccomandati.

È del tutto verosimile che, in termini di CPU e GPU, Elden Ring sarà più esigente dei precedenti titoli di FromSoftware: si tratta di un ambizioso progetto open world. Ma in confronto ai requisiti di sistema consigliati per Red Dead Redemption 2 (una GeForce GTX 1060 e 12 GB di RAM) quelli di Elden Ring appaiono decisamente fuori luogo. Ancora una volta, questo sembrerebbe confermare che si siano confusi i requisiti minimi con quelli raccomandati.

Ad ogni modo, lo scoprirete abbastanza presto: Elden Ring uscirà il 24 febbraio, e cioè tra meno di due settimane.

Il fatto che la data di lancio sia ormai prossima e che non siano ancora stati pubblicati i requisiti di sistema ha sollevato la preoccupazione di alcuni fan. Che From Software abbia in serbo per voi qualche brutta sorpresa? In passato, ci sono stati casi in cui le specifiche sono state rese pubbliche solo all’ultimo minuto. Va però detto che, di solito, queste informazioni vengono rese note con maggior anticipo.