Ecco perché gli aspirapolvere per auto sono utili anche in casa

Polvere, sporcizia e piccoli detriti di ogni genere si trovano ovunque, soprattutto sulle poltrone che spesso vengono trascurate e non pulite abbastanza. In mezzo a tutti gli impegni quotidiani e non, la pulizia non è sicuramente al primo posto e tra gli oggetti più trascurati si trovano proprio sedie e poltrone varie.

Tra tutti gli aspirapolvere per auto, il nuovo eufy Clean H20 ha saputo distinguersi oltre la sua area di competenza, risultando utile anche per alcune piccole faccende domestiche.

Il test è stato eseguito provando a pulire una poltrona e i risultati sono stati più che soddisfacenti. Se siete interessati a prodotti più specifici per le pulizie domestiche, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista dei migliori aspirapolvere o dei migliori robot aspirapolvere .

(Si apre in una nuova scheda) Eufy Clean H20 a 119€ su Amazon (Si apre in una nuova scheda) Aspirapolvere potente e compatto pensato per la pulizia dell'auto. Si adatta molto bene a piccole superfici e spazi angusti grazie agli accessori di prolunga e al peso di poco superiore ai 600 grammi.

Come si comporta un aspirapolvere per auto in casa?

La poltrona su cui abbiamo testato l’aspirapolvere per auto è in pelle e ha un cuscino rimovibile. La superficie è inframezzata da un tema a bottoni che ne interrompe la continuità, rendendo più difficile il lavoro di aspirazione.

Dopo aver ricaricato eufy Clean H20 per circa un’ora, portandolo alla massima autonomia, ci siamo messi all’opera. Inizialmente abbiamo pulito il retro della poltrona utilizzando la modalità “eco” (quella dedicata all’ottimizzazione dei consumi) che, grazie ai suoi 40W di aspirazione, si è rivelata all’altezza del compito.

Passando alla pulizia della base su cui poggia il cuscino e tutte le piccole increspature e angoli che presenta, abbiamo deciso di utilizzare la modalità “max” per avere il massimo delle prestazioni. L’aspirapolvere per auto si è rivelato efficace anche in questo caso, ma si è reso necessario togliere qualche piccolo detrito incastrato negli angoli che altrimenti non sarebbe stato aspirato.

(Image credit: Future)

Purtroppo, i risultati sono drasticamente cambiati quando abbiamo pulito il cuscino e lo schienale. La trama a bottoni ha dato del filo da torcere all’aspirapolvere che non è riuscito a rimuovere lo sporco dalle insenature. Tuttavia, per essere un prodotto pensato per l’auto, eufy Clean H20 si è dimostrato più che valido per questo compito, anche se non può fare tutto da solo.

Aspirapolvere per auto e aspirapolvere portatile: sono prodotti simili?

In breve, la risposta è “sì”. Sono gli accessori, piuttosto che le specifiche o le prestazioni, a qualificare un aspirapolvere per auto come tale.

Allo stesso modo, se non si possiede un aspirapolvere per auto, si può tranquillamente utilizzare quello portatile per pulire sedili e altri componenti. Una delle soluzioni più comode e, diciamo, “tutto in uno” è rappresentata dai migliori aspirapolvere senza fili che possono trasformarsi, a seconda delle esigenze, in aspirapolvere portatili.

Le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione sono la potenza di aspirazione, la manovrabilità e l’autonomia. Se il proprio aspirapolvere per auto o portatile ha buone prestazioni ed è comodo può essere tranquillamente usato in casa o viceversa.

Cosa definisce un aspirapolvere per auto?

Come detto in precedenza, un aspirapolvere per auto è dotato di accessori specifici. Per esempio, eufy Clean H20 ha un adattatore per un'auto e un tubo che fa da prolunga per raggiungere le insenature dei sedili.

Le differenze sono quindi minime e, come un aspirapolvere portatile, anche uno per auto presenta un design semplice, compatto e pochi tasti per regolarne le impostazioni.