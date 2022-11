Cuffie gaming in offerta, ecco le migliori del Black Friday

Si entra ufficialmente nella settimana del Black Friday e gli store stanno facendo a gara per proporre i migliori sconti su una vasta gamma di prodotti tecnologici e non. Molti negozi hanno anticipato l’inizio dell’evento, come ha fatto Amazon pubblicando le prime offerte a partire da venerdì 18 novembre.

In tempi recenti, un tipo particolare di prodotto ha saputo ritagliarsi una buona fetta di mercato, inserendosi nella nicchia di chi cerca la qualità sonora in un campo specifico come il gaming. Le cuffie gaming sono progettate tenendo conto dell’esperienza di gioco e delle sue peculiarità: audio direzionale, bassi di qualità e microfono sono caratteristiche che questo tipo di cuffie offre senza richiedere una spesa eccessiva.

Come di consueto, il Black Friday è un’ottima occasione per risparmiare e Amazon ha due proposte interessanti che chiunque stesse valutando l’acquisto di un paio di cuffie da gaming dovrebbe considerare.

(Si apre in una nuova scheda) Fnatic REACT da 74,99€ a 39,59€ (Si apre in una nuova scheda) In sconto del 47%, il modello di cuffie gaming che porta il nome del celebre team di Esport Fnatic offre un driver da 53 mm per un suono direzionale preciso e audio di qualità. I padiglioni sono progettati per un massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco e il microfono può essere staccato.

(Si apre in una nuova scheda) SteelSeries Arctis Pro GameDAC da 279,99€ a 159,99€ (Si apre in una nuova scheda) Queste cuffie da gaming di fascia alta sono in sconto del 43% e offrono un risparmio di ben 120 euro rispetto al prezzo originale. SteelSeries Arctics Pro sono dotate di un convertitore audio da digitale ad analogico (DAC) che migliorerà la qualità del suono sorgente, sia esso proveniente da console o PC, fino a 96kHz/24-bit. Inoltre, la resistenza è assicurata dalla struttura in acciaio lucido e alluminio.

Perché acquistare ora delle cuffie gaming?

Fnatic REACT e SteelSeries Arctis Pro sono due ottimi prodotti. Le prime offrono tutto l’essenziale che una cuffia gaming deve avere, direzionalità, comfort e microfono ad un prezzo stracciato. Le seconde, SteelSeries Arctis Pro, sono invece un prodotto di fascia più alta con una qualità del suono e una struttura premium e si trovano ora a poco più di 150€.