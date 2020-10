Subire un’infezione da virus informatico è una delle cose più fastidiose tra quelle che possono accadere al vostro PC o Mac. Nel peggiore dei casi, le conseguenze potrebbero essere molto gravi. Mentre alcuni virus si rivelano poco pericolosi, altri possono danneggiare in maniera irreversibile i vostri dati più importanti, come foto o documenti personali.

Tuttavia, c’è una buona notizia: non sono necessarie elevate conoscenze informatiche per eliminare i virus presenti nel vostro PC o Mac e, con i dovuti accorgimenti, è molto semplice prevenire eventuali infezioni future.

Vediamo ora come scoprire se il vostro PC ha un virus e le contromisure da adottare.

In che modo i virus entrano nei PC?

In genere, i virus informatici si diffondono in due modi diversi. La modalità più comune consiste nel convincere gli utenti ad aprire file infetti. Tali file potrebbero essere inviati via e-mail, scaricati da siti Web o presenti su dispositivi di archiviazione come una chiavetta USB e, una volta aperti, liberano il virus nel vostro PC o Mac.

I virus possono essere trasmessi anche tramite un software non sicuro, ovvero un programma che non è protetto al 100% da attacchi esterni: il codice di alcuni virus è scritto in modo tale da colpire le vulnerabilità di determinati programmi.

Come scoprire se il vostro PC è infetto

I virus informatici si comportano allo stesso modo dei virus del mondo reale: attaccano il vostro PC e ne impediscono il corretto funzionamento. Dunque, il primo campanello d’allarme è rappresentato da un PC che inizia ad avere comportamenti insoliti. Appare improvvisamente un gran numero di pubblicità pop-up? Quando provate a cercare qualcosa in Internet, ottenete strani risultati? Il PC risulta completamente bloccato e sullo schermo appare un messaggio con una richiesta di soldi?

Tutti i sintomi appena menzionati si riferiscono a ciò che viene comunemente chiamato "malware" (abbreviazione di malicious software, ovvero software dannoso). Esistono diversi tipi di malware: quelli che vi inondano di pubblicità sono chiamati adware, mentre quelli che sono responsabili dei dirottamenti delle ricerche del vostro browser e dei PC bloccati sono chiamati ransomware.

In caso di infezione da ransomware, non bisogna mai pagare il riscatto richiesto o, caso ancora peggiore, fornire ai criminali gli estremi della vostra carta o altri dati bancari: oltre al PC bloccato, vi ritroverete con un conto corrente alleggerito...

Alcuni virus sono molto più difficili da individuare rispetto ad altri o visibili soltanto a terze persone. Ad esempio, un altro segnale di potenziale infezione è rappresentato dai messaggi di amici, familiari o colleghi che vi chiedono perché state inviando loro dei contenuti anomali. Ciò suggerisce che un virus sul vostro computer sta inviando e-mail infette per cercare di diffondersi tra i vostri contatti.

Come detto in precedenza, si tratta di problemi che possono essere risolti con le dovute accortezze.

Come rimuovere un virus dal vostro PC

(Image credit: TechRadar)

Per sbarazzarsi di un virus, occorre fare due cose. Prima di tutto, dovete procurarvi un antivirus . Con il termine "software antivirus" si indicano tutti quei programmi che individuano e distruggono il software dannoso, sia adware che ransomware.

Tra i software antivirus attualmente in circolazione, quelli che ci sentiamo di consigliare in modo particolare sono Bitdefender AntiVirus, Norton AntiVirus e Kaspersky AntiVirus: a nostro avviso, queste sono le soluzioni più intelligenti, semplici e sicure per la maggior parte degli utenti.

Una volta ottenuto il vostro antivirus, dovrete provvedere al download degli aggiornamenti. Solitamente, ciò avviene in maniera automatica, ma è sempre meglio utilizzare l'opzione "Controlla aggiornamenti" per essere sicuri di avere la versione più recente del software.

Ogni giorno vengono trovate nuove forme di software dannoso e le migliori app antivirus vengono costantemente aggiornate in modo da poter fare piazza pulita anche dei virus più recenti.

La seconda cosa da fare è isolare il virus, in modo che non possa più arrecare danni al sistema. Per fare ciò, occorre avviare il vostro PC in “Modalità provvisoria”.

Si tratta di una modalità di Windows che permette il funzionamento del PC caricando soltanto i driver e i servizi di base essenziali per l’avvio del sistema operativo. Ciò riduce la libertà di movimento del virus e le possibilità che si diffonda su altri computer. Se non sapete come attivare la modalità provvisoria, ecco una breve guida pubblicata sul sito ufficiale ufficiale Microsoft .

Una volta entrati in modalità provvisoria, dovrete aprire il vostro software antivirus e avviare una scansione completa del sistema, che può richiedere diverso tempo indipendentemente dalla velocità generale del vostro PC. Il software antivirus provvederà a identificare ed eliminare tutti i file infetti. Può accadere che alcuni virus risultino impossibili da eliminare: questi verranno isolati e messi in quarantena, in modo che non possano creare danni al sistema.

In alcuni casi, è anche possibile utilizzare “Ripristino configurazione di sistema”, la funzionalità di Windows che consente di riportare il PC ad uno stato pre-infezione.

Come impedire ai virus di entrare nel vostro PC

A questo punto, occorre praticare l’equivalente informatico del distanziamento sociale: non bisogna mai aprire file di dubbia provenienza o scaricare materiale di cui non si è sicuri al 100%.

Vi consigliamo di dotarvi di un buon software antivirus indipendentemente dalla vostra accortezza nell’evitare le trappole di cui è disseminata la rete. La maggior parte dei software antivirus si occupa della scansione automatica delle e-mail in arrivo, dei file scaricati e dei dispositivi USB collegati, oltre ad offrire altre funzionalità di protezione.

Ad esempio, Norton AntiVirus offre all’utente una protezione anti-ransomware e una rete virtuale privata (VPN) per impedire ai malintenzionati di intercettare i vostri dati quando siete connessi a un hotspot Wi-Fi pubblico. Inoltre, è presente una funzionalità di “parental control” per garantire ai bambini di navigare in completa sicurezza.

Come già accennato, molti virus sono ben nascosti e vengono aggiornati molto velocemente dai propri creatori. Per questo motivo, è opportuno che un buon antivirus sappia riconoscere le minacce con esattezza.

È molto importante mantenere aggiornati sia la vostra copia di Windows che il catalogo delle app installate. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene automaticamente tramite Windows Update e la funzione di controllo automatico degli aggiornamenti delle vostre app. Se ciò non dovesse accadere, vi consigliamo di controllare manualmente la disponibilità di nuovi pacchetti di aggiornamento.

Non è finita qui, abbiamo altri due consigli da darvi: innanzitutto, assicuratevi di effettuare copie di backup dei vostri dati più importanti. I virus non rappresentano l’unica minaccia ai vostri file. Un componente hardware potrebbe rompersi o qualcuno potrebbe rubare il vostro portatile. Speriamo che ciò non accada ma, per far fronte a questi inconvenienti, vi invitiamo a non dimenticare di effettuare un backup periodico.

Il secondo consiglio che vi diamo è quello di non usare le stesse credenziali di accesso (nome utente e password) per più di un sito. Fornire sempre la stessa password può essere comodo, ma un software dannoso che riuscirà a intercettarla sul sito A, proverà a utilizzarla anche sul sito B, C, D, ecc...

Se siete spaventati al solo pensiero di dover ricordare password diverse e complicate per un numero elevato di siti Web, vi consigliamo di cercare un software antivirus che includa uno strumento di gestione delle password, una funzionalità che si occupa di creare e memorizzare chiavi di accesso sicure.