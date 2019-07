Nvidia GeForce RTX 2070 Super vs RTX 2070

Nvidia ha appena annunciato la Nvidia RTX 2070 Super, che sostituisce e migliora in tutto la RTX 2070. Il nuovo modello Super sembra migliore in tutto, ma di preciso quanto è stato grande il salto in avanti?

Nvidia ha spiegato che le nuove schede, la RTX 2070 Super e la RTX 2060 Super, offrono prestazioni migliori a prezzi più bassi, e per quello che abbiamo potuto vedere finora è effettivamente così. Al momento vale la pena di prendere le nuove schede Super (ma bisognerà vedere i prezzi reali), oppure è meglio scegliere la vecchia RTX 2017, magari sperando in un imminente calo di prezzo?

Come la RTX 2070, la RTX 2070 Super è una scheda di fascia medio-alta indirizzata agli appassionati, che vogliono giocare ad alta risoluzione con le impostazioni grafiche al massimo. I modelli top di gamma di questo marchio restano la RTX 2080 e la RTX 2080 Ti, le cui prestazioni sono migliori, come lo è il prezzo.

Mettiamo dunque a confronto la RTX 2070 con la RTX 2070 Super, per vedere se e come Nvidia ha mantenuto la promessa.

La RTX 2070 è ancora una scheda formidabile (Image credit: TechRadar) (Image credit: Future)

Nvidia RTX 2070 Super vs RTX 2070: specifiche

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super usa la GPU Nvidia TU104, ha 2560 CUDA core, frquenza base di 1605 MHz e frequenza boost di 1770MHz, 184 texture unit e cache L1 massima di 2560KB.

In confronto, la RTX 2070 ha 2304 CUDA cores, frequenza base di 1410 MHz, frequenza boost di 1620 MHz, 144 texture unit e 2304KB di cache.

La RTX 2070 Super batte il modello precedente anche per il texel fill-rate, con 325.7 Gigatexels/sec contro 233.3.

Dunque la RTX 2070 Super ha un grande margine di vantaggio guardando alle specifiche. Ha le stesse specifiche della RTX 2070 per altri aspetti però, come l'interfaccia di memoria (256 bit), il memory data rate (14 Gbps) e l'ampiezza di banda della memoria (448 GB/Sec).

C'è un aspetto in cui la RTX 2070 è meglio della RTX 2070 Super, cioè il consumo energetico. Il modello del 2018 ha un TDP di 175 watt, mentre la RTX 2070 Super arriva a 215 watt. Considerando l'hardware migliorato, comunque, di sicuro non ci sorprende che la RTX 2070 Super richieda più energia. Significa però che a lungo termina la RTX 2070 peserà un po' meno sulla bolletta elettrica.

La RTX 2070 Super ha netti miglioramenti in certi aspetti chiave (Image credit: TechRadar) (Image credit: Future)

Nvidia RTX 2070 Super vs RTX 2070: prezzo

La Nvidia GeForce RTX 2070 uscì a ottobre 2018 al prezzo di 549 euro, mentre la Founders Edition costava cento euro in più. La buona notizia è che la Nvidia GeForce RTX 2070 Super Founders Edition costa meno, considerando il prezzo al lancio: basteranno infatti (al netto del prezzo praticato dai venditori), 540 euro.

Considerando il balzo in avanti per caratteristiche e prestazioni, la RTX 2070 Super è stata annunciata al prezzo che fu della RTX 2070 originale. Speriamo però che il prezzo di quest'ultima scena nel corso delle prossime settimane e mesi, visto che arriverà nei negozi la RTX 2070 Super. Potrebbero quindi arrivare delle offerte molto interessanti sul modello di vecchia generazione.

Per un periodo limitato, inoltre, insieme alla RTX 2070 Super saranno proposti Control and Wolfenstein: Youngblood. La promozione sarà attiva solo con alcuni partner, e a dirla tutta non siamo nemmeno certi che sarà attivata anche in Italia.

Entrambe le schede eseguono bene Metro Exodus (Image credit: Deep Silver) (Image credit: CD Projekt Red)

Nvidia RTX 2070 Super vs RTX 2070: prestazioni

I test che eseguiti finora, quelli della stessa Nvidia quanto i nostri, mostrano che la 2070 Super ha qualche discreto, ma non eccezionale, miglioramento prestazionale rispetto alla RTX 2070 originale. Per esempio, in Battlefield V la RTX 2070 è arrivata a 67.3 frames frame al secondo, mentre la RTX 2070 Super ha toccato i 73.7 FPS.

La differenza era più visibile in Metro Exodus, con la RTX 2070 a 60.8 FPS e la RTX 2070 Super a 69.4 FPS.

In generale ci sono circa 10 FPS di differenza a favore della nuova scheda, nella maggior parte dei giochi. Probabilmente non è abbastanza per giustificare l'acquisto da parte di chi già possiede una RTX 2070. La scheda di vecchia generazione ha ancora buone prestazioni, e i 10 FPS in più non sono una rivoluzione. Se però avete una scheda più vecchia e ci interessa aggiornare il PC, allora la RTX 2070 Super è una scelta sensata.

Nvidia RTX 2070 Super vs RTX 2070: vale la pena di comprare una GeForce RTX 2070 Super?

Nvidia afferma che la RTX 2070 Super è fino al 24% più veloce rispetto alla RTX 2070, con un miglioramento medio del 16%. Significa che probabilmente non vale la pena di cambiare scheda se già avete una RTX 2070, a meno che non abbiate soldi da buttare. Ma se avete quel tipo di disponibilità, sarebbe meglio prendere una RTX 2080 o una RTX 2080 Ti, che offrono un salto prestazionale maggiore rispetto alla RTX 2070.

Se invece al momento avete una GPU più vecchia, allora la GeForce RTX 2070 Super merita di essere presta in considerazione. È un'ottima scheda grafica, che può gestire i giochi più recenti ad alte risoluzioni e con le impostazioni grafiche al massimo, nella maggior parte dei casi. Una scelta fantastica se volete giocare bene ma senza spendere le cifre sostenute necessarie per una RTX 2080 o RTX 2080 Ti.

Chi ha comprato una RTX 2070 potrebbe sentirsi tradito da Nvidia, che arriva con una scheda aggiornata poco tempo dopo. Ma la 2070 resta una buona scheda, e con l'arrivo della RTX 2070 Super potremmo anche vedere delle offerte molto vantaggiose per il modello precedente, il che sarebbe senz'altro una buona notizia.

La RTX 2070 Super, dunque, è la scheda da comprare nella sua fascia di prezzo oggi. Nel prossimo però le cose potrebbero cambiare, perché anche AMD dovrebbe presentare nuovi modelli; ormai non dovrebbe mancare molto, quindi se potete aspettare per comprare la vostra nuova scheda video, potreste avere una bella sorpresa.