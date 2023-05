Con AMD RX 7600 e RX 7500 tornano le GPU accessibili a tutti

Dopo mesi di notizie e indiscrezioni sull'attesissima Radeon RX 7600, AMD ha finalmente dato conferma della sua esistenza.

Stando al report di VideoCardz (Si apre in una nuova scheda), durante una riunione sugli utili del 1° trimestre 2023, l'amministratore delegato e presidente di AMD Lisa Su ha affermato che l'azienda è pronta a commercializzare la RX 7600 insieme ad altri modelli della serie Radeon 7000.

Secondo le parole Lisa Su, dopo il successo riscontrato con le vendite delle GPU RX 7900 XTX nel primo trimestre, l'azienda è si prepara a espandere il suo "portafoglio di GPU RDNA 3 con il lancio di nuove GPU mainstream della serie Radeon 7000 in questo trimestre".

Le parole del CEO di AMD confermano che a breve assisteremo all'arrivo delle Radeon RX 7700 e 7600. Tuttavia, un Redditor (Si apre in una nuova scheda) è riuscito a salvare una richiesta pull per il software ROCm che indica modelli di GPU non ancora in commercio. Tra questi spunta la Radeon RX 7500, scheda di fascia bassa che potrebbe costituire un'opzione interessante per il segmento entry level.

In ogni caso, sappiamo con certezza che a breve ci saranno più GPU AMD Radeon accessibili, una buona notizia per molti visto che finora l'azienda si era concentrata sulle schede video di fascia alta.

AMD potrebbe colpire Nvidia dove fa più male

Questa generazione di GPU ha assistito a un tendenza piuttosto bizzarra: solo ora, a diversi mesi dal lancio delle nuove serie Nvidia RTX 4000 e AMD Radeon 7000, abbiamo iniziato a vedere opzioni di fascia media come la GeForce RTX 4070 e le tanto vociferate RTX 4060 Ti e RTX 4060.

La sensazione è che il segmento entry level sia stato messo da parte per privilegiare i modelli di fascia alta, spesso troppo costosi per l'acquirente medio. Se consideriamo che negli ultimi anni molti non sono riusciti a mettere le mani sulle costosissime GPU della serie 3000, c'è gente che attende una scheda video di fascia bassa accessibile da troppo tempo ormai.

Anche se AMD è rimasta indietro rispetto a Nvidia in termini di tempistiche, è ancora in tempo per proporre un'opzione di fascia bassa a un prezzo inferiore rispetto alle alternative Nvidia.

Secondo alcune indiscrezioni, AMD annuncerà ufficialmente la RX 7600 durante il Computex 2023. Se l'azienda di Santa Clara riuscisse a proporre la sua RX 7600 a un prezzo competitivo, potrebbe finalmente offrire ai giocatori un'opzione accessibile ma abbastanza potente da consentire di effettuare il salto generazionale anche a chi dispone di un budget limitato.

Se oltre a questa dovesse arrivare anche la presunta RX 7500, AMD potrebbe conquistare una bella fetta del mercato entry level ai danni di Nvidia (perlomeno fino al lancio dell'attesissima RTX 4060).