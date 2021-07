Come vedere lo Skateboard in streaming - Olimpiadi di Tokyo 2020

Lo skateboarding fa il suo esordio tra le nuove discipline alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo le finali di street maschile e femminile andate in scena rispettivamente domenica 25 e lunedì 26 luglio, il 4 e il 5 agosto assisteremo alle finali femminili e maschili della specialità park.

Queste, a differenza dello street nel quale gli atleti si sfidano in un percorso con strutture che richiamano l'architettura urbana (passamano, scalinate, muretti), si svolgono all'interno di skatepark caratterizzati da rampe e strutture che ricordano le "piscine vuote" da cui nasce la disciplina.

A differenza che nello street, dove l'unica atleta azzurra qualificata, Asia Lanzi, non è riuscita a raggiungere la fase finale, a rappresentare l'Italia nella finale park ci saranno ben due atleti, ovvero Ivan Federico e Ale Mazzara.

Il piemontese Federico ha già ottenuto dei riconoscimenti internazionali tra cui un terzo posto al Vans Park Series, mentre il più giovane Mazzara cercherà di farsi valere dopo aver conquistato la qualificazione al Dew Tour.

In questo articolo vi spieghiamo come seguire la finale di skateboard park che si svolgeranno mercoledì 4 agosto (femminile) e giovedì 5 agosto (maschile).

Olimpiadi 2020 - Sollevamento pesi in streaming Date: Mercoledì 4 agosto (femminile) e Giovedì 5 agosto (maschile) Luogo: Ariake Urban Sports Park Streaming gratis: le finali di skateboarding alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono disponibili in streaming gratis Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Lo skateboarding park è una disciplina che richiede una grande preparazione fisica e vede gli atleti eseguire trick aerei su strutture di altezza variabile. In questa disciplina, oltre alla complessità e alla varietà trick eseguiti, viene valutato lo stile dello skater, ovvero il livello di pulizia e naturalezza dell'esecuzione.

Questa specialità si ispira alle "piscine svuotate" che in origine venivano utilizzate come strutture dagli skater californiani negli anni 70/80, e ancora oggi sono molto in voga. La curvatura delle piscine permette infatti di prendere velocità ed effettuare trick aerei (air) che si caratterizzano per spettacolarità e pericolosità.

Skateboarding alle Olimpiadi 2020: il calendario

4 agosto ore 5:30 - Finale Park femminile

5 agosto ore 5:30 - Finale Park maschile

(Image credit: Shutterstock)

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su Raiplay.

Se volete vedere tutto lo skateboard in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere la finale di skateboarding (park) a Tokyo 2020

Le finali maschili e femminili di skateboarding park verranno trasmesse su Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Sulla visibilità gratis su Rai2, però, non si può essere sicuri. La Rai manderà solo alcune parti delle Olimpiadi Tokyo 2021, e non sappiamo se le finali di Skateboard saranno incluse.

Per essere certi di vedere tutto potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente. Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: