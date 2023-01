ChatGPT, con l'arrivo della versione "Pro" il servizio gratuito subirà delle limitazioni

ChatGPT è un servizio che ha riscosso un certo successo negli ultimi mesi, ma i giorni dell'accesso gratuito e illimitato al chatbot AI più popolare del momento potrebbero presto finire. Diversi utenti riferiscono di aver ricevuto dei messaggi relativi a un piano di aggiornamento (piuttosto costoso) a ChatGPT Professional.

OpenAI, l'azienda che ha lanciato il chatbot, non ha ancora fatto annunci ufficiali su l'eventuale prezzo della versione a pagamento di ChatGPT. Ciò significa che i rumor sul presunto piano pro da 42 dollari (circa 38 euro) al mese comparsi su Twitter e Reddit, al momento, rimangono speculazioni.

Abbiamo contattato OpenAI per avere conferma.

Le voci circolate finora suggeriscono che ChatGPT Professional, servizio per il quale OpenAI ha recentemente aperto una lista d'attesa ufficiale, è sempre più vicino al lancio. Se il messaggio che alcuni utenti hanno riferito di aver visto dopo aver cliccato su una nuova opzione "Aggiorna piano" fosse corretto, questa opzione potrebbe comportare diverse limitazioni per chi continuerà ad utilizzare la versione gratuita del software.

Stando alle voci, il Piano Pro costerebbe 42 dollari e consentirebbe agli abbonati di accedere al servizio "anche quando la domanda è alta", offrendo anche una "velocità di risposta più elevata", oltre all "accesso prioritario alle nuove funzionalità". Il piano gratuito rimarrà attivo, ma sarà "disponibile quando la domanda è bassa", limitando potenzialmente l'accesso ai non abbonati.

(Image credit: @Saboo_Shubham_)

Come si è visto di recente, ChatGPT risulta spesso indisponibile quando ci sono dei picchi di utenza. Chi ha già avuto modo di usare il bot, si sarà trovato almeno una volta di fronte al messaggio: "ChatGPT è al massimo della capacità in questo momento". L'introduzione di un piano a pagamento potrebbe quindi comportare l'esclusione degli utenti non abbonati negli orari di punta.



Siamo certi che numerosi privati e aziende potrebbero giustificare il pagamento di un abbonamento mensile a ChatGPT; tuttavia, un gran numero di utenti che finora ha utilizzato gratuitamente il servizio potrebbero essere costretti ad abbonarsi o a rinunciare alle sue piene funzionalità.