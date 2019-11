Canon EOS Ra è la fotocamera astrofotografica più piccola e portatile di sempre

È passato meno di un giorno da quando un rivenditore statunitense ha erroneamente - e piuttosto prematuramente - pubblicato sul suo sito un elenco di pre-ordini per EOS Ra, rivelando tutto ciò che c'è da sapere sulla fotocamera specializzata in astrofotografia.

Canon ha quindi ufficializzato EOS Ra per il pre-ordine nella maggior parte dei mercati. L'annuncio conferma ciò che già sapevamo della nuova fotocamera: la sua caratteristica principale è il filtro di taglio a infrarossi (IR) che si trova proprio di fronte allo stesso sensore CMOS full frame da 30,3MP, che condivide con la sorella EOS R.

Questo filtro rende la fotocamera quattro volte più sensibile alla luce idrogeno-alfa (la lunghezza d'onda di 656nm emessa da oggetti celesti) rispetto ad altre fotocamere standard - necessaria per catturare dettagli nello spettro rosso; se siete appassionati di riprese del cielo notturno questo include non solo le stelle ma anche le nebulose.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Canon) Immagine 2 di 3 (Image credit: Canon) Immagine 3 di 3 (Image credit: Canon)

Buone feature in un piccolo dispositivo

Praticamente ogni fotocamera moderna ha la capacità di catturare il cielo notturno, ma nessuna di esse andrà lontano se si desidera ingrandire le nuvole di polvere e le nebulose nella volta celeste.

Per catturare quelle immagini mozzafiato, gli astrofotografi professionisti hanno bisogno di portare una tonnellata di attrezzi, tra cui telescopi guida, fotocamera e un treppiede per citarne solo alcuni.

Sebbene avrete ancora bisogno di quel kit, Canon promette che la sua ultima fotocamera mirrorless full frame è la macchina per astrofotografia più piccola e portatile di sempre, rendendola una scelta ideale per un astrofotografo.

Per garantire che gli utenti siano in grado di mettere a fuoco con precisione soggetti celesti, il display LCD touchscreen dell'EOS Ra offre tre rapporti di ingrandimento per le immagini Live View: 1x (dimensioni effettive), 5x e 30x.

Sample image taken with an EOS Ra (Image credit: Canon)

Tutto il resto - fisicamente e in termini di specifiche - è identico alla EOS R, incluso il motore di imaging Digic 8 e lo stesso eccellente sistema di autofocus a rilevamento di fase a 5.655 punti. Pesa anche esattamente come l'EOS R, 660g, con la batteria e una scheda SD.

Le spedizioni della EOS Ra inizieranno a dicembre con un prezzo di $ 2.499 negli Stati Uniti. Il prezzo in euro non è ancora noto.