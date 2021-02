Blackview BV6600 ha un'autonomia pazzesca grazie alla batteria da 8580mAh

Blackview, nota azienda cinese specializzata nella produzione di smartphone rugged, sta per lanciare BV6600, un telefono estremamente resistente equipaggiato con una mastodontica batteria da 8580mAh.

Dato l'elevata capacità di cui dispone, la batteria di BV6600 è protetta da un telaio metallico che serve a prevenire i danni in caso di impatto e dispone di tecnologie anti esplosione che garantiscono un elevato livello di sicurezza. Il corpo monoscocca dello smartphone è certificato IP68&IP69K&MIL-TED-810G ed è caratterizzato da degli angoli in gomma posti ai lati dello schermo che gli consentono di resistere alle cadute fino a 1.2 metri di altezza.

Stando a quanto dichiara Blackview, BV6600 è in grado di riprodurre musica per 36 ore consecutive, consente di guardare video HD per 14 ore e di telefonare per 50 ore, raggiungendo ben 792 in standby. Tra le funzioni dedicate alla batteria troviamo un pratico sistema di ricarica inversa che consente di utilizzare BL6600 come power bank per ricaricare altri dispostivi.

Trattandosi di un modello rugged a tutto tondo, BV 6600 dispone delle certificazioni IP68, IP69K, è in grado di scattare foto sott'acqua e può resistere a temperature fino a -30 gradi.

Per quanto riguarda le specifiche, ovviamente non ci si può aspettare nulla di paragonabile ai recenti smartphone "classici". Il display da 5,7 pollici ha una risoluzione di 1440 x 720 pixel, mentre il processore Mediatek Helio A25 è affiancato a 4 GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibili tramite uno slot SD card.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere rispettivamente da 16, 5 e 2 megapixel, mentre la selfie camera ospitata frontalmente è da 8 megapixel. È inoltre presente il supporto NFC per i pagamenti contactless. In definitiva si tratta di uno smartphone che punta tutto su una costruzione solida e un'autonomia elevata, e potrebbe tornare utile a chi pratica sport estremi o lavora in ambienti particolari.

BV 6600 sarà disponibile in anteprima su Ali Express dal 22 febbraio a un prezzo lancio di 176 euro,