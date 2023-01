Asus presenta le novità 2023: Notebook con Display OLED 3D e molto altro

Asus ha presentato la sua nuova linea di prodotti per il 2023 in occasione del CES 2023 tenutosi a Las Vegas.

Tra le novità principali troviamo ASUS Spatial Vision, il primo notebook al mondo con display OLED 3D che non necessita di occhiali per la visualizzazione e diverse soluzioni dedicate al content creation, come i notebook ProArt Studiobook 16 3D OLED, Zenbook Pro 16X OLED, Zenbook Pro 14 OLED, Zenbook 14X OLED e Vivobook Pro 16X 3D OLED.

Asus ha svelato anche diversi nuovi prodotti per le aziende, tra cui il nuovo ExpertBook B9 OLED pensato per i professionisti sempre in movimento, il laptop ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip che supporta il gaming immersivo e vanta un’elevata versatilità e il router ASUS ExpertWiFi EBM68 per connessioni veloci e sicure.

Tra le novità troviamo anche i nuovi ASUS ExpertCenter PN64-E1 e PN42, insieme al mini PC ASUS Chromebox 5, un mix di prestazioni, connettività, storage e versatilità.

Tra i nuovi prodotti dedicati al gaming troviamo i portatili TUF Gaming A15/17 e F15/17 con CPU fino a Intel Core i9-13900H o AMD Ryzen™ 9 Zen 4 e la più recente GPU per notebook GeForce RTX serie 40.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le novità Asus per il 2023.

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) è la prima workstation mobile al mondo con tecnologia 3D OLED. Il design ibrido consente di muovere lo schermo del notebook offrendo diverse angolazioni fino a un massimo di 180°.

Grazie al display OLED 3D 3.2K 120 Hz, content creator e gamer possono visualizzare foto, video e persino giochi in 3D, senza occhiali o dispositivi ingombranti. La tecnologia ASUS Spatial Vision consente di convertire senza intoppi i contenuti 2D in 3D immersivi in tempo reale con il semplice clic. Il pannello OLED dispone di una tecnologia di attenuazione adattiva per massimizzare la durata del display.

La potenza è garantita dai processori Intel Core i9-13980HX di 13a generazione e dalle GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40. La memoria espandibile fino a 64 GB e lo storage ultraveloce permettono di lavorare senza rallentamenti con qualsiasi app. Un ampio touchpad compatibile con le stilo e l'intuitivo controllo rotativo ASUS Dial offrono la massima precisione e controllo nelle app. A bordo troviamo anche due porte Thunderbolt 4 con velocità di trasferimento fino a 40 Gbps.

Tra le soluzioni innovative segnaliamo anche la tecnologia termica ASUS IceCool Pro, che conferisce al ProArt Studiobook 16 3D OLED una serie di vantaggi in termini di prestazioni e silenziosità. Ha anche la funzione ASUS Dial per un controllo creativo preciso e intuitivo.

Per chi preferisce un display più convenzionale, è disponibile anche un tradizionale pannello touchscreen OLED 2D. Nel secondo trimestre del 2023, la famiglia ProArt Studiobook 16 OLED vedrà l'arrivo di un modello dotato di una GPU per laptop NVIDIA RTX con certificazione professionale.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED è un laptop da 16 pollici pensato per la creazione di contenuti e dotato di tecnologia ASUS Spatial Vision con il primo display al mondo 3D OLED 3.2K 120 Hz autostereoscopico che non richiede l’uso occhiali. È configurabile con un massimo di 64 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz con doppio SO-DIMM e un'unità SSD PCIe® 4.0 x4 fino a 2 TB.

Questo potente notebook focalizzato sul content creation è alimentato da un processore Intel Core i9-13980HX di 13a generazione, schede video NVIDIA GeForce RTX serie 40 mobile e integra uno switch MUX oltra al supporto supporto di NVIDIA Studio Driver per un aumento delle prestazioni "on demand" durante le sessioni gaming. Il sistema di raffreddamento avanzato consente di usare al meglio la potenza offerta dai componenti senza rischi di surriscaldamento.

Vivobook Pro 16X 3D OLED dispone del sistema ASUS IceCool Pro e ASUS DialPad per un controllo creativo preciso e intuitivo. Beneficia anche delle doppie porte Thunderbolt™ 4 per velocità di trasferimento super fino a 40 Gbps e di un lettore di schede SD standard.

Nuova gamma Zenbook Pro

ASUS ha riprogettato il suo Zenbook Pro 16X OLED in collaborazione con Intel. Il nuovo Zenbook è dotato di un esclusivo processore Intel con il più recente design ASUS Supernova System-on-Module (SoM). Inoltre, il notebook adotta un composto termico a metallo liquido che riduce la temperatura della CPU di 7°C in modalità ad alte prestazioni, consentendogli di raggiungere un TDP totale fino a 155 Watt.

A bordo troviamo processori fino a Intel Core i9-13905H di 13a generazione, GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 e 32 GB di DRAM LPDDR5X.

Questo notebook è dotato di touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K 120Hz e di un sistema Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) che alimenta la tastiera con inclinazione automatica e garantisce un angolo di digitazione confortevole e, al contempo, migliora il raffreddamento del sistema per sostenere le massime prestazioni.

La tastiera del nuovo Zenbook Pro include sistema di illuminazione intelligente White RGB che illumina la tastiera e dispone della tecnologia ASUS Dial consente un controllo preciso sulla "punta delle dita" dei parametri creativi in Adobe e nella maggior parte delle altre app, mentre il più grande ASUS NumberPad offre feedback tattile e una maggiore sensibilità alla pressione per un più facile inserimento dei numeri.

Con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore inferiore a 1,8 cm, Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) offre prestazioni di alto livello in uno chassis superleggero. A bordo troviamo il nuovissimo display OLED NanoEdge Dolby Vision® da 2,8 K 120 Hz (Pantone Validated), ideale per la creazione di contenuti grazie alla sua elevata precisione cromatica garantita dalla gamma DCI-P3 al 100%.

Zenbook Pro 14 OLED è alimentato dall'ultimo processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e dalla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 di livello "studio", abbinata a 16 GB di veloce RAM DDR5, lo slot per una SO-DIMM da 32 GB e un SSD da 2 TB. Comprende anche la più recente tecnologia WiFi 6E, potenziata ulteriormente da ASUS WiFi Master Premium.

Zenbook Pro 14 OLED include molte funzionalità pensate per migliorare la produttività e la creatività, come ASUS DialPad per il controllo intuitivo delle app, supporto ASUS Pen 2.0 e un set completo di porte I/O. Inoltre, una batteria da 76 Wh ad alta capacità e lunga autonomia rende Zenbook Pro 14 OLED il notebook perfetto per le più importanti sessioni di creatività in movimento.

Zenbook 14X OLED (UX3404) ha uno chassis sottile e leggero ed è disponibile in due colori: Sandstone Beige e Inkwell Grey. La versione Sandstone Beige ha una scocca realizzata con una nuova tecnica di rivestimento ecologico a ossidazione elettrolitica al plasma (PEO) che crea una finitura simile alla ceramica e una sensazione simile alla pietra.

Anche in questo caso troviamo componenti di ultima generazione tra cui i processori Intel Core i9-13900H di 13a generazione, schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 GB di memoria LPDDR5 e un'unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

Tra le altre specifiche degne di nota troviamo un display OLED HDR NanoEdge da 14,5 pollici 16:10 2.8K 120 Hz e una batteria da 70 Wh di maggiore durata.

ASUS ProArt Station PD5

La rinnovata ASUS ProArt Station PD500TE è progettata per flussi di lavoro di creazione di contenuti professionali senza soluzione di continuità. Vanta un nuovissimo design termico per consentirgli di funzionare più velocemente e più fresco per esperienze creative aggiornate. Alimentato da una CPU Intel Core i9 di 13a generazione e fino a una GPU NVIDIA RTX A4000 con 16 GB di VRAM e fino a 128 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, PD500TE offre prestazioni robuste e stabili per attività a uso intensivo del processore come l'editing video e la modellazione 3D.

È in lavorazione anche un modello con una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40.

Il nuovo design termico, abbinato a una ventola della CPU ad alte prestazioni, consente a ProArt Station PD500TE di liberare prestazioni potenti. Il rumore è mantenuto al di sotto dei 40 dB, mentre il raffreddamento migliorato garantisce un sistema stabile per eliminare rallentamenti, arresti anomali delle applicazioni e blocchi imprevisti, abbassando le temperature della CPU e della GPU rispettivamente fino a 5°C e 4°C.

La ProArt Station PD500TE è fornita anche con il ProArt Creator Hub 2.0 aggiornato, un portale one-stop che consente agli utenti di monitorare lo stato del sistema, regolare le impostazioni personali e ottimizzare il flusso di lavoro. L'intuitiva dashboard semplifica il passaggio da una modalità all'altra, la calibrazione del colore e la personalizzazione degli indicatori LED ASUS Lumiwiz con colori ed effetti di luce.

Display ASUS ProArt 2023

ProArt Display OLED PA32DCM integra un pannello Stripe OLED 4K pure RGB da 31,5 pollici con una luminosità massima di 700 nits e un gamut DCI-P3 al 99% per assicurare un contrasto incredibilmente elevato e immagini HDR dettagliate e realistiche grazie anche alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Il design si caratterizza per una elegante finitura in alluminio e uno stand estremamente compatto, mentre la connettività è garantita da diverse opzioni che includono anche due porte Thunderbolt 4.

ProArt Display PA279CRV è un monitor HDR 4K da 27 pollici progettato per i professionisti dell'editing video. Il pannello verificato da Calman vanta un'ampia gamma di colori con copertura DCI-P3 al 99% e Adobe RGB al 99% ed è calibrato in fabbrica con valori Delta E < 2 per un'eccezionale precisione del colore. PA279CRV è più sottile del 30% rispetto al suo predecessore e la sua base è più piccola del 33%, quindi occupa meno spazio sulla scrivania.

Per una maggiore praticità, la porta USB-C® integrata offre supporto DisplayPort™, trasferimenti di dati superveloci e 96 W di alimentazione tramite un unico cavo.

In aggiunta al modello PA279CRV da 27 pollici, questa serie include anche un modello ProArt PA248CRV da 24 pollici e una versione ProArt PA329CRV da 32 pollici. Costruiti pensando alla sostenibilità, i tre monitor soddisfano i più rigidi standard ambientali globali, essendo realizzati con l'85% di plastica riciclata (PCR plastics) con un imballaggio interamente in cartone, per un facile riciclaggio.

Soluzioni per le aziende

ASUS ExpertBook B9 OLED è il primo notebook ASUS interamente in metallo prodotto in maniera ecosostenibile. Realizzato in una lega di magnesio-litio ultraleggera, offre una resistenza di livello militare secondo gli standard Usa.

A bordo troviamo una CPU Intel di 13a generazione che supporta la piattaforma Intel vPro®, ha un display 2.8K aggiornato con un rapporto schermo-corpo del 90%, un sistema di raffreddamento intelligente costituito da due ventole con rimozione intelligente della polvere per ridurre il rumore causato dalla rotazione, una nuova videocamera FHD IR e un touchpad più grande del 26,8% rispetto alla generazione precedente.

Il display OLED 16:10 offre colori vividi e accurati, con uno spazio di lavoro visivo più ampio, perfetto per gestire l'analisi dei dati e le attività di market intelligence.

ExpertBook B9 OLED offre sicurezza e privacy superiori, tra cui accesso tramite NFC, slot per lucchetto Kensington, protezione fisica per webcam e fotocamera e sensore di impronte digitali per l'accesso a Windows Hello.

Altre caratteristiche includono un LED di stato sul coperchio che si illumina automaticamente quando l'utente è occupato. ASUS ExpertWidget permette ai tasti di scelta rapida di essere personalizzati al fine di aiutare la produttività; ASUS NumberPad consente un rapido inserimento dei dati. La gamma completa di porte I/O include Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2, HDMI, jack audio combinato e LAN. Estremamente portatile, potente e resistente, ExpertBook B9403 è il dispositivo perfetto per il lavoro quotidiano e i frequenti viaggi di lavoro.

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip abbina immagini incredibilmente realistiche a prestazioni eccezionali per offrire esperienze di cloud gaming senza pari e produttività senza sosta in movimento. Questo straordinario dispositivo offre un'esperienza gaming coinvolgente, grazie al display WUXGA 16:10, 144 Hz con un rapporto schermo-corpo dell'83% e cerniera ErgoLift completa a 360°, una tastiera anti-ghosting con illuminazione RGB a quattro zone e la ultraveloce tecnologia Wi-Fi 6E.

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip ha uno chassis resistente e una caratteristica finitura Pearl White che include esclusivi copritasti WASD con inserti arancioni per un tocco estetico in più. L'audio spaziale certificato Harman Kardon integrato aggiunge un'esperienza coinvolgente. Ha superato anche i test secondo gli standard di livello militare USA MIL-STD 810H, a garanzia della sua durata nel tempo.

Affidato al processore Intel Core i7 di 12a generazione e 16 GB di memoria, ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip offre prestazioni e reattività per offrire agli utenti il dispositivo definitivo per il cloud gaming, il lavoro e così via. Permette di accedere facilmente a oltre 1.400 giochi tramite piattaforme di cloud gaming, nonché alle app Google Workspace e ad altre app di produttività su Google Play per velocizzare i progetti o godersi l'intrattenimento in movimento, in virtù di un ampio SSD PCI Express® che offre spazio di archiviazione ad accesso rapido. Il laptop ha un'autonomia fino a 10 ore con una singola carica, così è pronto per lavorare e giocare per tutto il giorno, anche in condizioni di mobilità.

ASUS ExpertWiFi EBM68 è un router WiFi 6 tri-band che garantisce connessioni veloci, un elevato livello di sicurezza e rappresenta una soluzione completa per le reti aziendali di piccole e medie dimensioni. Con un'estetica minimalista e professionale, ExpertWiFi EBM68 si adatta perfettamente agli ambienti di lavoro moderni. Può essere facilmente montato a parete, oppure può essere lasciato autoportante, per esibire la sua finitura bianca, minimalista e versatile.

La tecnologia WiFi 6 tri-band ultraveloce porta la velocità fino a 7.800 Mbps, con canali a 160 MHz nella banda a 5 GHz per ottenere migliore efficienza e superiore throughput. È anche altamente flessibile e sicuro, consentendo a un massimo di cinque SSID distinti di separare e assegnare la priorità ai dispositivi per diversi scenari aziendali grazie alla funzione Self-Defined Network. Anche i portali di acceso sono personalizzabili, consentendo alle aziende di applicare il proprio marchio e un'estetica personalizzata.

ExpertWiFi EBM68 è stato progettato per fornire una copertura eccellente, supportando fino a 12 connessioni di nodi mesh per supportare al meglio anche reti aziendali in evoluzione. Viene fornito con funzionalità ASUS AiMesh integrate per una facile implementazione. É già incluso anche un pacchetto di sicurezza di rete di livello commerciale, con un abbonamento gratuito ad ASUS AiProtection Pro per un ambiente WiFi aziendale più sicuro e protetto. Consente inoltre una facile gestione, con l'app ASUS Router all-in-one che fornisce una configurazione semplice e una gestione senza problemi della rete.

Mini PC Asus ExpertCenter

ASUS ExpertCenter PN64-E1 è un prodotto pensato per chi cerca prestazioni al top in un PC di piccole dimensioni. È alimentato dai più recenti processori mobile Intel Core affiancati da memoria DDR5 a doppio canale, WiFi 6E ultraveloce e SSD PCIe 4.0 x4, per rendere più agevoli anche le attività più impegnative. Oltre alle sue sette porte USB, ASUS ExpertCenter PN64-E1 può anche essere corredato da un massimo di tre unità di archiviazione e supporta fino a quattro display 4K per il multitasking, ideale per coloro che desiderano gestire videowall o evolute postazioni multi-monitor. E, naturalmente, tutto è racchiuso in un case sorprendentemente piccolo, da meno di 1 litro.

ASUS ExpertCenter PN42 è dotato di lamelle su tutti i lati per una più efficiente dissipazione del calore e privo di ventole per garantire il massimo della silenziosità durante l'uso. L'elegante tonalità Lunar Rock Black conferisce al PC ASUS ExpertCenter PN42 un look unico, ideale per ogni ambiente, sia domestico che per l'ufficio. ASUS ExpertCenter PN42 è dotato del più recente processore Intel serie N, che assicura tutta la potenza necessaria per gestire con facilità le applicazioni quotidiane, e dispone di fino a sette porte USB, che consentono di collegare più dispositivi e periferiche.

Il nuovo portaitle ASUS Chromebox 5 offre prestazioni eccellenti in un design moderno e sobrio. Si presenta con un case sottile, che ospita un'efficiente soluzione termica per garantire un funzionamento affidabile e offre anche una comoda ricarica wireless. Aggiornamenti automatici del sistema, porte I/O ben organizzate e supporto per montaggio VESA lo rendono ideale per l’impiego in casa, in ufficio o a scuola.

ASUS Chromebox 5 è alimentato da un processore Intel Core di 12a generazione e include connettività Intel WiFi 6E AX211 per prestazioni wireless eccezionali. Il caricabatterie wireless da 15 W integrato, offre l'opportunità di caricare facilmente i dispositivi supportati, semplicemente posizionandoli sul coperchio superiore di Chromebox 5.

Grazie al pieno supporto per le app Android reperibili da Google Play, Chromebox 5 offre agli utenti la possibilità di eseguire le app mobili preferite, sfruttando però tutta la potenza di un evoluto mini-PC. Inoltre è dotato di una versatile porta Thunderbolt 4 per trasferimenti di dati veloci, l’alimentazione di device terzi e la connessione a display esterni. Il nuovo Chromebox 5 può supportare fino a quattro display 4K assicurando immagini straordinariamente nitide e una produttività di livello superiore. Il case compatto può essere installato in piano, appoggiato su un lato o montato su una superficie verticale tramite il supporto VESA, consentendo l'utilizzo di Chromebox 5 in una estrema varietà di scenari e ambienti

Portatili gaming Asus TUF

Naturalmente, Asus ha pensato anche ai gamer proponendo (oltre all'ampia gamma di prodotti ROG presentati il 3 dicembre) la nuova linea di portatili TUF.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition è un potente PC basato sulla piattaforma AMD e destinato a chi desidera giocare al meglio anche con i titoli più recenti. Tra i componenti troviamo le più recenti CPU Ryzen 9 Zen 4 e un comparto grafico gestito da GPU Radeon RDNA 3. Il rapporto schermo-corpo del 90% e un pannello con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz QHD offrono immagini scorrevoli e un ottimo livello di visibilità. Il sistema di raffreddamento può contare sulle ventole Arc Flow Fans™ e su 8 heatsink, oltre a quattro prese d'aria di scarico che fanno defluire efficacemente il calore fuori dal sistema.

L'A16 Advantage Edition offre anche il supporto hardware di nuova generazione con USB4®, fino a 2 TB di spazio di archiviazione PCIe 4.0 x4 e RAM DDR5 a 4800 MHz. Tutta la RAM e gli slot di archiviazione sono completamente accessibili. La nuova vernice Sandstorm di ispirazione militare di ROG, una grande batteria da 90 Wh e il supporto USB-C Power Delivery sono ospitati nel case robusto. Il supporto Dolby Atmos garantisce ai gamer di ottenere il massimo dalle colonne sonore e dalla musica, mentre la cancellazione del rumore AI a due vie garantisce comunicazioni chiare in qualsiasi scenario.

ASUS TUF Gaming F15/17 e A15/17

I portatili ASUS TUF Gaming F15/17 sono dotati di processori fino a Intel Core i9-13900H mentre le varianti TUF Gaming A15/17 montano processori AMD Ryzen 9 Zen 4. La grafica di gioco è fluida in virtù della più recente GPU per notebook GeForce RTX serie 40, che offre frame rate elevati in modo affidabile per molti giochi moderni anche a 1440p.

Gli utenti possono sfruttare tutte le prestazioni di gioco della GPU per laptop GeForce RTX serie 40 con uno switch MUX dedicato. Quando la libreria dei giochi si riempie, lo slot SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 vuoto consente l'aggiornamento della capacità di storage e l'operazione è un gioco da ragazzi.

Anche in questo caso il sistema di raffreddamento è gestito dalle ventole Arc Flow con design a 84 pale che forniscono fino al 13% in più di flusso d'aria rispetto alle soluzioni precedenti e sono più silenziose rispetto al design dell'anno scorso.