Apple, stop al supporto per (quasi) tutti i servizi su alcuni iPhone

Per chi utilizza ancora un vecchio dispositivo Apple potrebbe essere arrivato il momento di aggiornarsi, infatti le ultime notizie suggeriscono che l'azienda potrebbe presto tagliare questa fetta di utenti fuori dai suoi servizi online.

A partire dall'inizio di maggio, chi utilizza un iPhone con iOS 11.2.6 o versioni precedenti, un Apple Watch con watchOS 4.2.3 o versioni precedenti, un Mac con macOS10.13.3 o versioni precedenti o una Apple TV con tvOS 11.2.6 o versioni precedenti potrebbe vedersi limitare l'accesso ai servizi Apple tra cui iMessage, FaceTime, Mappe e altri, con iCloud che dovrebbe essere l'unica eccezione.

Se StellaFudge (Si apre in una nuova scheda) avesse ragione, Apple dovrebbe inviare agli utenti interessati un messaggio di avvertimento per incoraggiarli ad aggiornare i loro dispositivi, ove possibile.

Questa indiscrezione fa seguito a un aggiornamento pubblicato sulla pagina di supporto ufficiale del sito Apple (Si apre in una nuova scheda), che indica cosa fare se si riceve una notifica che informa che la versione del software in uso non supporta più i servizi.

É ora di cambiare?

Come per tutte le fughe di notizie, è bene non fidarsi al 100%, in quanto non c'è alcuna garanzia che si tratti di informazioni accurate.

Detto questo, che Apple limiti o meno l'accesso ai servizi online per i dispositivi più vecchi, se il vostro iPhone è dotato di iOS 11 potrebbe essere arrivato il momento di aggiornarlo, anche per beneficiare di una maggiore sicurezza.

Più a lungo un software resta disponibile al pubblico, più alta è la probabilità che un hacker vi trovi una vulnerabilità. Continuando a utilizzare un software obsoleto e non supportato da aggiornamenti e patch di sicurezza, si corre il rischio che il telefono venga sfruttato da malintenzionati.

È proprio per questo motivo che Google limita le applicazioni che si basano su versioni precedenti di Android. Infatti, le app per smartphone recentemente inserite nel Play Store devono essere compatibili con Android 12 o versioni successive (o con Android 11 e versioni successive se sono costruite per WearOS).

Se volete cambiare dispositivo e non siete sicuri di cosa scegliere, date un'occhiata alle nostre guide all'acquisto per trovare i migliori iPhone, i migliori iPad e i migliori Macbook e Mac per le vostre esigenze.