Apple rischia una penale da $ 500 milioni per aver rallentato gli iPhone più vecchi

Verso la fine del 2017, Apple ha reagito, ammettendo di avere deliberatamente rallentato i vecchi modelli di iPhone al fine di ridurre le prestazioni per proteggere i componenti elettronici. Comprensibilmente, i clienti dell'azienda non furono molto soddisfatti e questa limitazione ha portato a diverse cause legali.

Ora, la società di Cupertino ha presentato un accordo in un tribunale della California, accettando di pagare fino a $ 500 milioni, partendo da un minimo di $ 310 milioni (rispettivamente circa € 450 milioni e € 280 milioni ) sotto forma di pagamenti ai clienti statunitensi interessati.

Ciò include $ 25 (circa € 22 ) a chiunque possieda uno degli iPhone interessati (elencati di seguito) e somme di $ 1.500 o $ 3.500 (€ 1350 e € 3150 circa) ai membri della causa legale.

Tali importi varieranno in base al numero di richieste, poiché i pagamenti individuali diminuirebbero nel caso in cui il totale massimo di $ 500 milioni venisse diviso fra molte più persone. Tuttavia, se il numero di persone risarcite fosse inferiore, l’importo per ogni individuo aumenterebbe (ovviamente tolti $ 93 milioni per le spese legali).

Gli smartphone interessati sono i seguenti, ossia i dispositivi con iOS 10.2.1 o versioni successive o, nel caso di iPhone 7 e 7 Plus, iOS 11.2 o versioni successive, acquistati prima del 21 dicembre 2017.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

L'accusa mossa nei confronti di Apple sosterrebbe che, a causa del rallentamento della velocità del processore, i consumatori sarebbero stati indotti a credere che il loro attuale smartphone si stesse avvicinando alla fine della sua vita prima di quanto non fosse in realtà.

Ciò li avrebbe spinti a passare a un modello più recente, a costi considerevoli, quando avrebbero potuto semplicemente sostituire la batteria se avessero saputo la causa del problema.

Secondo Reuters , la considerevole transazione consentirebbe ad Apple di negare di aver fatto qualcosa di sbagliato in senso giuridico e che la compensazione individuale sia descritta come "giusta, ragionevole e adeguata" dagli avvocati che rappresentano i consumatori.