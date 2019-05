Annunciato il nuovo obiettivo Samyang AF 45mm F1.8 per fotocamere Sony FE

La popolarità delle mirrorless di Sony ha portato produttori di terze parti a realizzare diversi obiettivi di qualità a prezzi accessibili. Il trend continua con il Rokinon/Samyang AF 45mm F1.8 FE.

L'obiettivo è compatibile con le fotocamere Sony Alpha E-system come la A7 III e la A9.

Può venire montato sia sui corpi full-frame o in alternativa sulle APS-C come la nuova A6400. A differenza di altri obiettivi, quello di Rokinon/Samyang integra un proprio sistema di autofocus.

Lo schema ottico è costituito da 7 elementi distribuiti in 6 gruppi in modo da essere ottimizzato per i corpi ad alta risoluzione delle mirrorless. Sono compresi due elementi asferici e un elemento a dispersione molto bassa che consentono di limitare il peso a 162 grammi (senza il tappo).

Rokinon/Samyang esalta le qualità della lente in cui distorsioni e aberrazioni cromatiche dovrebbero risultare limitate al massimo mentre le immagini dovrebbero risultare sempre luminose e ben contrastate. La presenza di un diaframma a 9 lamelle dovrebbe permettere di ottenere effetti bokeh di qualità.

Immagine 1 di 4 Rokinon AF 45mm F1.8 FE. Image credit: Rokinon Immagine 2 di 4 Rokinon AF 45mm F1.8 FE. Image credit: Rokinon Immagine 3 di 4 Rokinon AF 45mm F1.8 FE. Image credit: Rokinon Immagine 4 di 4 Rokinon AF 45mm F1.8 FE. Image credit: Rokinon

Tra gli altri punti forti viene sottolineata la distanza minima di messa a fuoco a 45 cm e il sistema Ultra Multi-Coating in grado di ridurre le aberrazioni senza incidere sulla luminosità.

L'obiettivo è attualmente disponibile negli USA a $399, i prezzi in Europa devono ancora essere confermati.



Sono disponibili immagini campione realizzate con il Rokinon/Samyang AF 45mm F1.8 FE sul sito del distributore UK.