Android 14 dice addio alle password: si avvicina l'era delle passkey

L'imminente arrivo di Android 14 consentirà alle applicazioni di terze parti di gestire le chiavi d'accesso, ha rivelato uno dei principali gestori di password manager.

Dashlane supporta già le passkey, ma solo all'interno della sua estensione per browser. Nel post sul blog aziendale (Si apre in una nuova scheda), Dashlane ha sottolineato che "le piattaforme mobile come Android e iOS richiederanno modifiche per consentire alle applicazioni di terze parti di gestire le chiavi d'accesso". Sono proprio queste le modifiche che sono state incluse nell'anteprima per sviluppatori di Android 14.

Sia Apple che Google hanno introdotto il supporto alle passkey per i rispettivi sistemi mobile nel 2022, ma queste possono essere memorizzate solo all'interno dei loro password manager proprietari.

Passkey vs Password: quale guadagno per le aziende?

Le passkey sembrano destinate a sostituire le password e sono considerate molto più sicure e facili da usare. Funzionano tramite due serie di chiavi di crittografia, una pubblica e una privata. La chiave pubblica è memorizzata nel cloud del gestore, mentre quella privata è memorizzata solo sul dispositivo. Quest'ultima chiave non sarà mai conosciuta da nessuno e rimarrà criptata quando entrambe le chiavi verranno combinate per sbloccare l'accesso al vostro account.

Non è necessario ricordare queste chiavi perché sono generate automaticamente dal dispositivo e sono uniche per ogni account. Tutto ciò che serve per crearle e autorizzarne l'uso sono i vostri dati biometrici, come l'impronta digitale.

Come dice Dashlane, "i Passkeys sono credenziali resistenti al phishing basate sugli standard FIDO e sono il futuro dell'autenticazione online, concepiti come un sostituto più sicuro e facile da usare delle password".



FIDO è lo standard per le tecnologie senza password e le chiavi di accesso devono essere conformi alle sue specifiche WebAuthn. Inoltre, ha il sostegno di tutti i grandi player tecnologici: Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon e così via.

Altre applicazioni popolari che attualmente supportano i passkeys sono 1Password, un altro popolare gestore di password, eBay, PayPal e Best Buy. Si prevede che alla fine tutte le principali app passeranno a essere prive di password.



Il fatto che tutte le Big Tech stiano supportano questo passaggio dovrebbe far suonare qualche campanello. Nell’epoca che stiamo vivendo i dati hanno un enorme valore commerciale e per utilizzare le passkey bisogna fornire la propria impronta digitale. Tra quest’ultima e una password quale ha più valore? A voi la scelta.

Ma, se volete provare quanto sia facile usare le passkey, potete creare un account dimostrativo gratuito sul sito ufficiale di WebAuthn.