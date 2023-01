Recensione Dashlane

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Dashlane (Si apre in una nuova scheda) è uno dei password manager più longevi e popolari sul mercato: ha più di quattordici milioni di clienti ed è sul mercato dal 2012.

Un'occhiata all'elenco delle sue funzionalità spiega perché è rimasto popolare per oltre un decennio. Le sue caratteristiche principali includono la crittografia 2FA, le impostazioni personalizzabili e la compilazione automatica e sicura dei campi; con questo strumento è possibile memorizzare un numero illimitato di password. Se aziende come Wayfair e PepsiCo hanno deciso di affidarsi al marchio, ci sarà un perché.

Nella nostra recensione abbiamo esplorato le caratteristiche che distinguono Dashlane e l'abbiamo testata per verificare se sia effettivamente in grado di tenere il passo con i suoi rivali più recenti.

Dashlane offre una gamma notevole di funzionalità. (Image credit: Dashlane)

Dashlane: piani e prezzi

Dashlane opzioni di abbonamento: Dashlane per 59,99 USD all'anno (Si apre in una nuova scheda)

Dashlane offre una certa flessibilità in termini di opzioni. Gli utenti privati possono optare per il livello gratuito, che include il supporto per un numero illimitato di password su un dispositivo, un generatore di password e tutte le funzioni principali dell'app, come la 2FA e gli avvisi personalizzati.

Il piano Advanced costa circa €3,00 al mese con fatturazione annuale e consente di utilizzare Dashlane su un numero illimitato di dispositivi, oltre a includere il monitoraggio del dark web. Il piano Premium a circa €5,00 al mese aggiunge anche la protezione VPN per il Wi-Fi.

Le famiglie possono pagare circa €7,00 al mese per un pacchetto che supporta fino a dieci membri della famiglia. Con questo prodotto si ottengono tutte le funzioni disponibili altrove, oltre a un dashboard per una gestione semplificata.

Inoltre, sono disponibili tre diversi piani aziendali. Per €20,00 al mese si ottiene il supporto per dieci utenti con password illimitate, condivisione sicura, spazi aziendali e personali e approfondimenti sul dark web. Il piano Team per persona aggiunge al prodotto base un numero illimitato di postazioni e una VPN.

Il prodotto Business, il più costoso, costa €8,00 per utente al mese, ma aggiunge l'integrazione SSO, il provisioning SCIM, un piano gratuito per amici e familiari per tutti gli utenti e l'assistenza telefonica su richiesta, cosa che non si ottiene con molti prodotti più economici.

Dashlane è facile e veloce da configurare. (Image credit: Dashlane)

Dashlane: configurazione

Il processo di configurazione è semplice e lineare, infatti abbiamo impiegato meno di cinque minuti per completarlo. L'interfaccia è ben progettata e ci ha guidati senza problemi attraverso i pochi passaggi necessari per registrare un nuovo account e salvare il nostro primo set di credenziali.

Per iniziare, siamo stati invitati ad aggiungere l'estensione per Chrome (Si apre in una nuova scheda) . Da qui siamo stati indirizzati alla pagina di registrazione.

Ci è stato presentato un elenco di siti web popolari con link e logo e ci è stato chiesto di selezionare il nostro primo sito. Il software ci ha quindi guidato nella scelta e nella memorizzazione delle password utilizzando l'estensione per Chrome.

L'interfaccia ordinata e logica è uno dei punti di forza di Dashlane. (Image credit: Dashlane)

Dashlane: interfaccia e prestazioni

Dashlane compila automaticamente i dati di accesso ai siti web, i numeri delle carte di credito e di debito e i moduli online. Questa funzione può rendere la giornata lavorativa media molto più efficiente. La funzione di modifica password in blocco consente inoltre di cambiare facilmente più password in una volta sola, nel caso di una violazione significativa dei dati.

Il software è ricco di funzioni, tra cui una VPN per navigare in sicurezza sulle connessioni Wi-Fi pubbliche, che rendono Dashlane molto più di un semplice gestore di password. Anche la versione gratuita include avvisi di sicurezza personalizzati e un generatore di password.

La suite business di Dashlane gestisce ogni aspetto della sicurezza delle password aziendali, dall'archiviazione alle valutazioni di sicurezza personalizzate per i singoli membri del team, fino alla gestione dei criteri di sicurezza tramite l'Admin Console integrata. Da questa console è possibile "individuare i problemi di gestione e sicurezza delle password" grazie al punteggio dello stato di integrità delle password che viene generato insieme ai dettagli delle password compromesse.

Dashlane funziona con la maggior parte dei sistemi operativi e dispone di un plugin per tutti i principali browser, tra cui Chrome), Edge e Firefox. È disponibile anche un'applicazione per il desktop, ma insieme, il plugin per il browser e l'applicazione web sono più che sufficienti.

È un'applicazione molto facile da usare. L'interfaccia di Dashlane è ordinata, logica e facile da consultare, inoltre, non occorre scaricare un'applicazione separata: tutto viene gestito tramite le estensioni del browser o il web.

Qui è possibile gestire e aggiungere password, visualizzare le informazioni sul proprio account e accedere alle altre funzioni previste dal piano. Tutte le modifiche apportate sono state istantanee e sono disponibili anche le app per Android e iOS, con sincronizzazione istantanea su tutte le piattaforme.

Il generatore di password è accessibile attraverso il plugin del browser, un tocco di classe che consente di creare password efficaci durante la navigazione.

Dashlane offre una pagina di assistenza dedicata molto efficiente. (Image credit: Dashlane)

Dashlane: sicurezza

Dashlane è l'unico password password brevettato negli Stati Uniti e utilizza una crittografia di livello militare AES a 256 bit insieme alla propria tecnologia brevettata.

Un'ulteriore sicurezza è data dall'autenticazione a due fattori (2FA) compatibile con le comuni app di autenticazione e con le chiavi di sicurezza U2F. Come altri gestori delle password, esiste una password principale (nota come master password) che l'utente deve inserire per accedere al servizio, ma solo l'utente ne è in possesso e Dashlane non ne è a conoscenza e non la memorizza.

Anche qui c'è un ampio supporto per diverse applicazioni SSO: Dashlane si integra con Microsoft 365, Google Workspace, Azure, Duo, Okta e altro ancora. Le aziende possono anche utilizzare criteri personalizzabili per creare un ambiente sicuro su misura, mentre la gestione automatizzata dei dipendenti consente di avviare immediatamente la sicurezza.

Crittografia AES a 256 bit, 2FA e altre funzioni di sicurezza contribuiscono a mantenere protette le credenziali degli account online. (Image credit: Dashlane)

Dashlane: assistenza clienti

Dashlane ha una pagina di supporto ben organizzata e facile da navigare, a cui si può accedere tramite l'applicazione web e l'estensione per Chrome. Ha una barra di ricerca ben visibile in alto e al centro per cercare i contenuti e molti articoli che guidano gli utenti attraverso le funzioni chiave dell'applicazione.

Le domande frequenti sono esaustive e organizzate in categorie come Account e sicurezza, Password e dati e Piattaforme e browser.

L'assistenza via chat (Si apre in una nuova scheda) è disponibile in inglese durante l'orario di lavoro nei giorni feriali, mentre fuori orario è possibile consultare il chatbot e contattare il team di assistenza via e-mail. Abbiamo testato tutte le opzioni e siamo rimasti colpiti da ognuna di esse, in quanto non c'era coda sulla live chat e la nostra richiesta è stata gestita in modo rapido e professionale. Il bot automatico ci ha fornito risorse pertinenti e la nostra e-mail ha ricevuto una risposta rapida con informazioni su come contattare il personale di assistenza dal vivo.

Ricordiamo inoltre che alcuni livelli di prodotto includono anche l'assistenza telefonica, ideale se si ha bisogno di aiuto in fretta.

Dashlane: la concorrenza

Il principale concorrente di Dashlane è LastPass (Si apre in una nuova scheda), che è sempre stato votato tra i migliori password manager sul mercato.

Dashlane ha un'interfaccia più pulita e facile da usare, ma LastPass vince per il rapporto qualità-prezzo. La sua versione gratuita è solo leggermente diversa da quella a pagamento, mentre il prodotto gratuito di Dashlane manca di funzioni come il monitoraggio del dark web e il supporto VPN.

KeePass (Si apre in una nuova scheda) è il concorrente più vicino a Dashlane per quanto riguarda la sicurezza. L'azienda vende il suo servizio per i suoi meriti di sicurezza, ma, a differenza di Dashlane, questa sicurezza avanzata va a scapito della convenienza. Un altro forte concorrente è N-Able Passportal (Si apre in una nuova scheda) (precedentemente noto come Solarwinds Passportal), adatto alle aziende più esigenti.

Dashlane: giudizio finale

La semplicità dell'interfaccia di Dashlane fa sì che anche gli utenti alle prime armi possano beneficiare dei servizi avanzati di gestione delle password e della sicurezza offerta, e il suo prodotto gratuito è un'opzione decente per la protezione delle password di base.

Tutti i prodotti di Dashlane offrono numerose funzionalità, soprattutto se si passa alle versioni a pagamento, ma dobbiamo dire che alcuni dei prodotti business di Dashlane sono piuttosto costosi rispetto ad altri password manager.

