AMD RX 6950 XT potrebbe superare i 2.5GHz in boost senza overclock

Stando a un recente leak, AMD RX 6950 XT, la top di gamma tra le schede video RDNA 2 "refresh", avrà delle frequenze di boost superiori ai 2.5GHz.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall'account Twitter del leaker Greymon55, fonte particolarmente affidabile quando si parla di GPU AMD, indicano frequenze di boost superiori a 2.5GHz "out of the box", ovvero senza alcun intervento.

6950XT boost seems to be over 2.5Ghz🤔February 6, 2022 See more

Greymon55 è convinto che le velocità di boost saranno superiori a 2.5GHz e che il consumo energetico si attesterà sui 350W. Come sottolinea VideoCardz, se cosi fosse, RX6950 XT avrebbe richiederebbe più energia rispetto alle più potenti versioni di RX 6900 XT (con chip XTXH e raffreddamento a liquido) che sfiorano i 330W.

Inoltre, come affermano alcuni utenti sotto al Tweet, ci sono già diversi modelli di 6900 XT in grado di superare i 2.5GHz in boost. Stiamo però parlando (come in precedenza) di GPU con raffreddamento a liquido che riescono a raggiungere, e in alcuni casi superare, i 2.7GHz in boost.

In teoria la nuova 6950 XT potrebbe riuscire a far meglio, come del resto ci si aspetta da una top di gamma sviluppata come aggiornamento della precedente RX 6900 XT. Ora rimane da capire quale sistema di raffreddamento adotterà, dato che se riuscisse a superare i 2.5GHz con il solo aiuto delle ventole la nuova RX 6950 XT battere a mani basse qualsiasi 6900 XT (a parità di impianto di raffreddamento), conservando al contempo enormi margini in overclock.