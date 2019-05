AMD Navi RX 3080, specifiche trapelate prima del Computex 2019

Continuano a emergere dettagli sulle schede grafiche AMD Navi e, questa volta, la "vittima" delle indiscrezioni è la AMD RX 3080. Infatti su internet sono comparse le specifiche tecniche di questa scheda, a pochi giorni dal Computex 2019.

L'indiscrezione è merito di KOMACHI, un noto leaker, e sebbene il tweet sia stato eliminato, Wccftech ha fatto in tempo a leggerlo. Nonostante il nome simile, a quanto pare AMD Navi RX 3080 non sarà la diretta concorrente della scheda Nvidia GeForce RTX 2080.

Invece, stando ai presunti 2560 stream processor e agli 8 GB di RAM su un bus di 256 bit, pare che sia più una concorrente della RTX 2070 e gli ultimi dettagli emersi confermano questa ipotesi. È da un po' ormai che sentiamo dire che le prime schede della famiglia AMD Navi, note come "Navi 10", saranno schede di fascia media e quindi non andranno a sfidare schede come la RTX 2080 Ti, la top di gamma di Nvidia.

Immagine: AMD

Il quadro si fa sempre più completo

Visto che siamo ormai vicinissimi al Computex 2019, nelle ultime settimane abbiamo ricevuto tantissime indiscrezioni e voci di corridoio riguardo a AMD Navi. Insomma, piano piano, tutti i pezzi del mosaico stanno andando al loro posto.

Sappiamo già, per esempio, che la prossima generazione di schede grafiche di fascia media dei "rossi" arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2019 e pare che Nvidia si stia preparando a rispondere. Non ci sono conferme sulla presenza di queste schede al Computex, ma secondo indiscrezioni queste GPU potrebbero essere in vendita a partire dal 7 luglio.

Se a questo aggiungiamo i benchmark trapelati finora, abbiamo valide ragioni per pensare che almeno una parte delle indiscrezioni sia vera. E, stando alle voci secondo cui Nvidia ha qualcosa di super in mente, il team dei verdi si sta preparando a rispondere in maniera molto decisa.

Sarà interessante vedere se queste nuove GPU AMD Navi saranno in grado di competere nel segmento della fascia media, sopratttutto perché è in questa parte del mercato che lo scontro tra AMD e Nvdia si fa davvero cruento. Le schede di fascia alta hanno l'attenzione mediatica maggiore, ma la maggior parte dei consumatori opta per prodotti di fascia media.

Siamo curiosi di sapere se AMD riuscirà a proporre delle schede grafiche con un migliore rapporto prezzo-prestazioni allo stesso prezzo della RTX 2070 e cioè circa 450 euro. Per fortuna tra poco sapremo tutta la verità, visto che non manca molto al Computex 2019.