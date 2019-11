Amazon Prime Day 2019: PC e accessori in prima linea!

Come tutti gli anni computer e accessori hardware fanno la parte del leone all’interno del Prime Day 2019. Quest’anno l’attenzione va soprattutto sui computer portatili, sui tablet e sui convertibili dove alcune offerte sono veramente da non perdere.

Il Surface di Microsoft per esempio non era mai sceso sotto i 600 euro e una vera “bomba” per i gamers come il Nitro 5 di Acer che di solito veleggia sui 1200 euro ora può essere portato a casa a 899 euro. Ma questi sono solo due dei tanti esempi di quella che si preannuncia come una giornata campale per gli appassionati di hardware per PC.

PC portatili, tablet e convertibili

Cercando con attenzione si possono spuntare risparmi anche superiori ai 500 euro sui modelli top dei vari produttori. Praticamente tutti i protagonisti del settore sono presenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Acer Nitro 5 - €899

I gamers conoscono bene i portatili Acer della serie Nitro 5 di cui è possibile acquistare il modello con processore Intel Core i5-8300H, 16 GB di memoria RAM, disco fisso ibrido (256 GB SSD, 1000 GB meccanico), scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4G GDDR5 e schermo da 15.6" di tipo IPS LED con risoluzione FHD. Processore e scheda grafica sono del 2018 ma fanno ancora bene il loro lavoro anche con i giochi più estremi. Il peso è tutto sommato limitato in 2700 grammi.

Acer Nitro 5 (Image credit: Acer/Elgiganten)

Microsoft Surface Go - €579

Microsoft ha deciso di inserire da quest’anno la versione Go del suo convertibile Surface che tanto successo ha avuto tra gli appassionati di Windows. Il modello in offerta presenta oltre allo schermo da 10 pollici, a 8 GB di RAM e a un disco SSD da 128 GB anche la connessione LTE e quindi può essere utilizzato con una normale scheda SIM dove non è presente il Wi-Fi. Tastiera e stilo vanno invece acquistati a parte.

(Image credit: Microsoft)

HP Pavilion Gaming - €899

I notebook per giocatori sono notoriamente tra i più corazzati a livello hardware e anche questo Pavilion non fa eccezione. Il processore è un Intel Core i7-8750H con 16 GB di RAM e disco ibrido da 1 TB con la sezione SSD da 250 GB. Lo schermo è un modello IPS antiriflesso da 15.6 pollici con risoluzione Full HD mentre la scheda grafica è la classica NVIDIA GeForce GTX 1050. Ottimo l’impianto audio grazie ai due speaker stereo e al tuning personalizzato offerto dagli esperti di B&O PLAY. Bene anche il peso di “soli” 2400 grammi.

HP Pavilion Gaming 15-cx0031nl (Image credit: amazon)

Samsung Galaxy Tab S5e (2019) - €399

Tra i tablet Android i Galaxy Tab sono sicuramente tra i migliori e il modello S5e in offerta in occasione dei Prime Day non fa eccezione. Lo schermo è un Super AMOLED da 10.5 pollici in grado di riprodurre colori perfetti ed una profondità d'immagine eccellente.La sezione multimediale è completata da 4 altoparlanti AKG compatibili con la tecnologia audio surround 3D di Dolby Atmos. la memoria disponibile è di 128 GB e l’autonomia arriva alle 14 ore. Unico neo il prezzo di 400 grammi.

(Image credit: Amazon)

WD 500 GB My Passport Go - €79

La caratteristica del disco fisso portatile WD 500 GB My Passport Go è quella di resistere alle cadute fino all’altezza di due metri grazie allo speciale paracolpi protettivo in gomma. La capacità da 500 GB non è da record ma le prestazioni nel trasferimento file sono buone (400 MB/secondo). Utilizzabile sia con PC che con computer Mac, comprende un software di backup automatico compatibile con Windows e Time Machine.

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 256 GB e Adattatore - €39,99

Veloce scheda di memoria da 256 GB class 10 in grado di trasferire dati fino alla velocità di 100 MB/secondo. Il formato è MicroSDXC ma in dotazione viene fornito un adattore SD perfetto per fotocamere con obiettivi intercambiabili.

Logitech K400 Plus, Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV - €22,49

Ottima tastiera wireless di Logitech con touchpad integrato sottile e con tasti dal profilo ribassato. Oltre che ai computer Windows e Mac può essere collegata a smartphone e tablet Android e anche a molte Smart TV che abbiano una presa USB. Grazie ad un raggio d'azione wireless di 10 metri può essere usata tranquillamente dal divano per controllare TV e multimedia. Le impostazioni di tasti e touchpad possono venire personalizzate con il software Logitech Options.

HP OfficeJet, stampante - €39

Meno di 40 euro per una stampante HP multifunzione wireless rappresentano sicuramente un affare da non perdere per chi deve cambiare stampante o anche per chi vuole finalmente avere un modello wireless al costo di una confezione di cartucce standard. Anche perché le sue caratteristiche non sono certo da buttar via: offre funzioni di stampa, scanner, fotocopiatrice e fax con una velocità di stampa di 8.5 ppm in b/n e fino a 6 ppm a colori. La risoluzione massima è di 4.800 x 1.200 dpi. La compatibilità è garantita oltre che con PC e Mac anche con smartphone e tablet grazie all'applicazione disponibile su Play Store e Apple Store. Compatibile HP ePrint, Apple AirPrint e Stampa Direct Wireless. Quando le cartucce stanno per esaurirsi, sarà la stampante a ordinarle e queste verranno consegnate direttamente a casa.