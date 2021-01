AirPods Max, scoperta una funzione segreta

Come è noto, i prodotti Apple sono difficili da smontare e rimontare, ma ciò non ha impedito ad alcuni di disassemblare le nuove AirPods Max per vedere cosa contengono al loro interno.

E in questo caso parliamo del talentuoso team di iFixIt e di un canale YouTube cinese. Ovviamente, ciò che hanno trovato all'interno del prodotto non deve sorprendere più di tanto: due driver dinamici da 40 mm progettati da Apple, due cuscinetti magnetici per le orecchie dal colore abbinato, due chip Apple H1 e otto microfoni per la cancellazione del rumore attiva.

Tuttavia, le cuffie hanno riservato anche una sorpresa: l'archetto è rimovibile abbastanza facilmente, basta applicare una pressione al piccolo foro vicino alla parte superiore delle cuffie. L'archetto si sgancia senza problemi e ciò desta il sospetto che Apple potrebbe rilasciare alcuni archetti intercambiabili.

Una delle caratteristiche principali delle AirPods Max sono i padiglioni intercambiabili, ma è la prima volta in cui sentiamo che anche l'archetto sia rimovibile e facilmente sostituibile, sebbene Apple non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a tal proposito.

Perché sostituire l'archetto?

Il motivo che rende questa notizia interessante è che gli archetti sono notoriamente fragili e quando si rompono, di solito, costringono le persone a sostituire del tutto le cuffie.

A quanto pare, non è il caso con le AirPods Max, se è davvero possibile sostituirli.

Naturalmente, questa funzionalità non è stata ancora dichiarata ufficialmente da Apple, ma è un aspetto che l'azienda potrebbe promuovere in un secondo momento, se decidesse di rendere disponibili sul mercato i ricambi o qualche variante personalizzabile, vista l'abitudine a proporre tantissimi cinturini diversi per gli Apple Watch. In ogni caso, ciò significa che il vostro possibile investimento di oltre €600 non andrà in fumo nel caso in cui vi sediate per sbaglio sulle cuffie. Un ottimo punto da tenere in considerazione.