Acer presenta i monitor di gioco curvi della serie Nitro XZ2

Acer ha presentato la nuova gamma di monitor della serie Nitro XZ2, composta da tre modelli. Il primo è il XZ322QU da 31,5 pollici e risoluzione QHD (2560x1440), seguito da Nitro XZ272 da 27 pollici e risoluzione FullHD, per finire con Nitro XZ242Q da 23,6 pollici anch'esso Full HD. I primi due modelli supportano ben 165 Hz di refresh, mentre quello più piccolo è limitato a 144 Hz.



Nitro è una delle serie di Acer già conosciuta a livello mondiale e annovera i modelli gaming del marchio dalle buone prestazioni e dal prezzo contenuto. Ma non si tratta di una serie economica, infatti le caratteristiche dei prodotti non sono certamente di fascia bassa. Al suo interno troviamo desktop, notebook e periferiche da gioco come i monitor che vi stiamo presentando.

I monitor Nitro XZ2 offrono ai giocatori un gameplay fluido e coinvolgente grazie al supporto di DisplayPort e HDMI su AMD Radeon FreeSync, che sincronizza i frame del monitor e della scheda grafica per offrire immagini chiare e fluide anche durante le partite più indiavolate. Tutti gli schermi sono certificati VESA DisplayHDR400, ossia garantiscono una luminosità fino a 400 nit cd/m², un rapporto di contrasto massimo di 100 milioni a 1 e il supporto HDR10, l’insieme di queste tecnologie permette di visualizzare immagini vivide, luminose, e dai colori realistici.

Grazie al Visual Response Boost (VRB) gli schermi riescono a ottenere tempi di risposta fino a un solo millisecondo, ideali anche per i giochi frenetici. La curvatura 1500R dei pannelli è in grado di aumentare il campo visivo e l'area percepita rispetto quella di display piatti della stessa dimensione.

Gli schermi permettono 11 variazioni del livello di nero e la regolazione del colore a 6 assi. In questo modo è possibile rivelare dettagli spesso nascosti nell'ombra e di ottimizzare colore, tonalità e saturazione in base alle preferenze individuali. L’Acer Widget display integrato semplifica la modifica delle impostazioni per la creazione di un profilo, da la possibilità di dividere lo schermo e di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.



L'Acer Game Mode permette otto modalità di visualizzazione preimpostate, selezionabili da OSD o da tasto di selezione rapida, per supportare ogni tipo di attività. Acer VisionCare permette di contenere l’emissione di luce blu, prevenire lo sfarfallio e l'abbagliamento dato dallo schermo. I pannelli VA antiriflesso offrono ottimi angoli di visione fino a 178 gradi in orizzontale e in verticale e sono dotati di supporto ergonomico ruotabile a 360 gradi e regolazione di inclinazione e altezza, per aumentare il comfort visivo.



I monitor sono dotati infine di due porte HDMI e DisplayPort per collegarli contemporaneamente a diversi PC e hanno anche dei piccoli altoparlanti da 3W, utili per ascoltare i suoni di base del computer. Grazie al design migliorato è possibile sganciare velocemente lo schermo dal supporto per montarli su parete tramite il supporto VESA.



I monitor Acer Nitro XZ2 non sono ancora disponibili nel nostro paese, pertanto vi riportiamo i prezzi in dollari statunitensi: $ 449,99 per Nitro XZ322QU, $ 259,99 per Nitro XZ272 e $ 199,99 per Acer Nitro XZ242Q. Speriamo di vederli presto anche da noi.