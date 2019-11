macOS Catalina, come scaricare e installare macOS 10.15

Benvenuti alla nostra guida su come scaricare e installare macOS Catalina, conosciuto anche come macOS 10.15.

Apple ha ufficialmente rilasciato l'ultima versione di macOS Catalina, e questo significa che chiunque abbia un Mac o MacBook compatibile può installarlo in tutta sicurezza.

Come per le versioni precedenti di macOS, macOS Catalina è un aggiornamento gratuito pieno di novità interessanti. L'installazione è piuttosto semplice ma, come per ogni aggiornamento importante di sistema operativo, ci sono alcuni rischi e dei modi per evitarli.

Continuate a leggere la nostra guida su come scaricare e installare macOS Catalina, dove vi spiegheremo il procedimento passo per passo per rendere il processo il più semplice possibile.

1. Controllate se il vostro dispositivo è compatibile

Ptima di scaricare e installare macOS Catalina dovete assicurarvi che il vostro Mac o il MacBook possa eseguire il software.

La buona notizia è che se sul vostro Mac o MacBook è installato macOS 10.14 Mojave, allora potrete installare macOS 10.15 Catalina.

Questa è la lista completa dei dispositivi compatibili con macOS Catalina:

MacBook 15'' (2015 e successivi)

MacBook Air (2012 e successivi)

MacBook Pro (2012 e successivi)

Mac mini (2012 e successivi)

iMac (2012 e successivi)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 e successivi)

2. Fate un back-up prima di aggiornare a macOS Catalina

Ogni volta che aggiornate un sistema operativo all'ultima versione noi vi consigliamo caldamente di eseguire un back-up dei vostri file, in modo che se qualcosa va storto voi possiate velocemente ripristinare il vostro computer alla versione precedente.

Prima di scaricare e installare macOS Catalina assicuratevi di aver eseguito un back-up del vostro Mac. Per avere più informazioni su come farlo, date un'occhiata alla nostra guida su come eseguire un back-up del vostro Mac .

3. Scaricate macOS Catalina dall'App Store

Potete scaricare e installare macOS Catalina dall'App Store sul vostro Mac. Aprite l'App Store dalla vostra versione attuale di macOS e cercate macOS Catalina.

Premete il pulsante per l'installazione e quando si apre la finestra cliccate su ''Continua'' per iniziare il download.

Potete anche visitare il sito di macOS Catalina, dove troverete un link per scaricare e installare il software sui dispositivi compatibili. In questo modo scaricherete macOS Catalina nella cartella delle Applicazioni. Una volta completato il download, si aprirà la finestra per l'installazione. A questo punto sarà sufficiente seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare macOS Catalina sul vostro Mac.

Vi potrebbe essere richiesto di fare il log-in con i il nome e la password dell'amministratore, quindi assicuratevi di avere i dati a portata di mano.