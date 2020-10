Come vedere I Simpsons in formato originale su Disney Plus

Se vi siete abbonati a Disney Plus e vi è capitato di guardare I Simpsons, vi sarete di certo accorti che il formato 16:9, divenuto standard per gli episodi usciti dal 2009, è presente come unica opzione anche per le puntate antecedenti alla suddetta data. Questa forzatura genera delle distorsioni grafiche abbastanza evidenti che compromettono l’armonia delle animazioni. Se siete dei nostalgici stanchi di vedere i vostri beniamini deformati dal formato 16:9 non disperate, abbiamo la soluzione.

A diversi mesi dal lancio di Disney Plus, il formato 4:3 è disponibile per le prime 19 stagioni dei Simpsons (e per la prima metà della ventesima stagione). Lo scorso aprile si è parlato di un’implementazione del formato entro la fine di maggio e, anche se avremmo preferito che il formato 4:3 fosse disponibile da subito, da oggi è finalmente possibile sceglierlo per tutti gli episodi presenti nel catalogo.

Per qualche ragione sconosciuta, gli episodi che originariamente venivano trasmessi in formato 4:3 vengono ancora riprodotti automaticamente in 16:9. Questo significa che dovrete intervenire manualmente sull’app Disney Plus o sul vostro browser per ripristinare il formato originale. Non siamo certi del motivo per il quale Disney abbia deciso di mantenere il formato rimasterizzato come opzione di default, ma possiamo dirvi come far tornare I Simpson allo splendore dei disegni originali in pochi semplici passi.

1. Aprite l’App Disney Plus

Per cominciare aprite l’app Disney Plus dal dispositivo dal quale volete guardare I Simpsons. Potete farlo dal vostro portatile, con una smart TV o con una console, la scelta è vostra. L’unica eccezione riguarda gli smartphone, sui quali gli episodi possono essere riprodotti unicamente in formato 4:3.

Per tutti gli altri dispositivi dovrete recarvi sulla pagina dedicata ai Simpsons, non direttamente sugli episodi come si potrebbe erroneamente pensare. Se avete guardato qualche puntata di recente, potete scorrere la homepage e cliccare su “Continua a guardare”, o in alternativa sfruttare la funzione di ricerca e selezionare la l'icona raffigurante la famiglia al completo. (Se cliccate su “The Simpsons Collection” o su “The Longest Daycare” non avrete l’accesso al menù che vi occorre per modificare il formato).

L'unica eccezione riguarda gli smartphone che dispongono unicamente del formato originale 4:3

2. Selezionate la voce “Dettagli”

Sotto l’immagine principale della pagina dei Simpsons dovreste vedere un menu con le sezioni “Episodi, Suggeriti e Dettagli”. Selezionate “Dettagli” e apparirà una voce attivabile con scritto “Rapporto aspetto rimasterizzato.”

Se non lo avete mai modificato, il tasto dovrebbe essere di colore blu. In questo caso gli episodi verranno riprodotti automaticamente in formato rimasterizzato, ovvero 16:9. Deselezionando l’opzione il tasto diventerà grigio e gli episodi torneranno al loro formato originale (4:3).

Non fatevi spaventare dalla voce “Rimasterizzato”, non ci sarà alcuna perdita in termini di qualità, al contrario riuscirete finalmente ad eliminare i difetti grafici che quest'ultimo crea sui vecchi episodi.

3. Buona visione!

Bene, è fatta! Una volta scelta questa opzione sul vostro account Disney Plus rimarrà valida da qualsiasi dispositivo decidiate di utilizzare.

