I nuovi Roomba risolvono uno dei più grandi problemi dei robot aspirapolvere

iRobot ha annunciato due nuovi robot aspirapolvere della sua linea Roomba, Roomba j9+ e Roomba Combo j9+, che presentano alcuni importanti aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti. Non solo si tratta di aspirapolvere più efficienti (sembra già che entreranno a far parte dei migliori aspirapolvere robot in circolazione), ma iRobot sostiene che sono anche molto più intelligenti, con una stazione di ricarica più bella che offre sia un design superiore che funzionalità all'avanguardia.

Grazie alla nuova e migliorata navigazione in tempo reale, Roomba è in grado di riconoscere una serie di ostacoli comuni sul pavimento come scarpe, fili, zaini e ciotole per animali domestici e di evitarli, in modo da non rischiare di trovarsi nei guai durante la pulizia della casa.

iRobot afferma inoltre che questo nuovo aspirapolvere è in grado di rilevare gli eventuali bisogni degli animali domestici, distinguendoli da altre tipologie di sporco. È un aspetto in cui altri aspirapolvere robot possono avere difficoltà, a volte con conseguenze disastrose. Il marchio è così sicuro della qualità del suo rilevamento intelligente degli oggetti che ha sottoscritto una Pet Owner Official Promise in cui si impegna a sostituire qualsiasi Roomba j9+ che non si riveli all'altezza del compito.

Ma soprattutto, il Combo j9+ ha lo stesso design migliorato del panno lavapavimenti presente nel modello Roomba Combo j7+. Di solito, l'accessorio si trova sotto il robot; si abbassa quando serve e si alza quando non serve. Tuttavia, anche nella posizione sollevata, spesso non c'è molto spazio tra il panno e il pavimento, quindi non è raro che sfiori gli oggetti quando il robot si trova a cavallo tra due superfici di altezza diversa, come un pavimento duro e un tappeto spesso. Questo può portare al trasferimento di parte dello sporco dal panno al tappeto e ad altre superfici, trasformando il robot in una macchina spargisporco.

Sia il Combo j9+ che il Combo j7+ sono dotati di un panno che si ripiega da uno scomparto sulla parte superiore di Roomba durante l'uso e che, una volta terminato, si ripiega su se stesso: ciò significa che non c'è alcuna possibilità che venga accidentalmente a contatto con supercifi indesiderate accidentalmente. Inoltre, è facilissimo cambiare la testa del meccanismo per pulirla e sostituirla con una nuova mentre l'aspirapolvere è agganciato a una stazione base.

(Image credit: iRobot)

A proposito della stazione di ricarica, anch'essa ha ricevuto un design rinnovato per trasformarla in un oggetto d'arredo che non ci si deve vergognare di esporre in casa.

Tenendo presente questo aspetto, iRobot ha cercato di adottare un approccio più orientato al design. La stazione naturalmente carica automaticamente il Roomba e lo svuota (con capacità di immagazzinare fino a 60 giorni di sporco e 30 giorni di acqua pulita), ma ora presenta un rivestimento nero testurizzato e di un piano in finto legno che si può decorare con un paio di piante d'appartamento o mettere vicino al divano per usare la stazione come un tavolino. Il design è piuttosto gradevole e potrebbe passare inosservato in una casa dallo stile moderno.

Il nuovo posizionamento del panno aiuterà a evitare che Roomba si sporchi e, poiché la stazione immagazzina solo acqua pulita anziché liquidi sporchi, non dovrebbe avere un serbatoio da pulire ogni mese per evitare i cattivi odori.

Se siete già convinti dei nuovi modelli di Roomba, saranno disponibili nei prossimi nesi. L'aspirapolvere Roomba j9+ di base costerà 999€ e sarà disponibile da fine novembre, mentre il modello Combo con funzione lavapavimenti costerà 1.399€ e sarà disponibile da fine ottobre.

(Image credit: iRobot)

Altri miglioramenti in arrivo

iRobot non si sta limitando a un nuovo lancio prodotti, ma sta anche distribuendo un nuovo aggiornamento di iRobot OS 7 con i modelli j9+ e Combo j9+. La cosa migliore è che una delle nuove funzioni sarà disponibile per il vostro attuale j7+, se ne avete uno.

La funzione esclusiva del j9+ è Dirt Detective. In base alla cronologia delle pulizie e alle abitudini dell'utente, iRobot afferma che il Roomba apprenderà automaticamente a quali stanze dare priorità in una pulizia, come pulire al meglio ogni stanza e quali stanze affrontare per ultime, ad esempio lavando il bagno solo dopo aver finito con il resto della casa.

Entrambe le linee j9+ e j7+ avranno SmartScrub. Anziché limitarsi a strofinare i pavimenti, in caso di sporco ostinato è possibile istruire Roomba a strofinare il pavimento con una pressione costante verso il basso e un movimento in avanti e all'indietro, come farebbe un essere umano quando strofina un pavimento manualmente. Secondo iRobot, questa funzione garantisce una pulizia due volte più profonda rispetto a un tipico aspirapolvere robot.

Anche in questo caso, dovremo provare questa funzione per verificarne l'efficacia nella pratica, ma di certo sembra un solido miglioramento per il nuovo Roomba e per l'attuale j7+.