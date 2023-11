Il regalo nerd perfetto esiste, lo abbiamo trovato e ci sono sconti pazzeschi

Il Natale è alle porte, e con esso l'ansia di trovare il regalo perfetto per le persone a cui teniamo. Mentre i regali tradizionali come vestiti, profumi o cesti regalo sono sempre apprezzati, quest'anno potresti optare per qualcosa di veramente straordinario. Regalare un'opera d'arte che fonde bellezza e tecnologia è un gesto unico e significativo. E se sei alla ricerca di opzioni incredibili, Grid Studio è il posto perfetto per iniziare. Inoltre, per rendere tutto ancora più irresistibile, durante il Black Friday, l'intero catalogo è in vendita con uno sconto del 15%.

Grid Studio non è solo un negozio online di opere d'arte, ma un tributo all'intersezione tra la tecnologia e l'arte. L'azienda prende dispositivi elettronici iconici, li smonta con cura e li trasforma in opere d'arte uniche. Ogni pezzo è incorniciato e etichettato in modo che gli acquirenti possano esplorare i dettagli interni dei loro dispositivi preferiti.

Per questa stagione, poi, Grid Studio ha preparato alcune proposte davvero speciali. Queste opere d'arte sono un tributo alla tecnologia che ha plasmato le nostre vite e hanno la capacità di evocare sia nostalgia che ammirazione per l'ingegnosità tecnologica.

Il Black Friday di Grid Studio

Il Black Friday è uno dei momenti migliori dell'anno per fare acquisti, e Grid Studio lo rende ancora più speciale. Con uno sconto del 15% su tutto il catalogo, è il momento ideale per acquistare un'opera d'arte unica per te stesso o per un regalo speciale. Ecco alcune delle offerte straordinarie che troverai:

Gridstudio 4S

Questa meravigliosa opera d'arte è composta da singole parti di un vecchio iPhone 4S esposte in modo da rivelarne la bellezza interna. Il prezzo originale di 159 euro è ora abbassato a soli 99 euro durante il Black Friday . È un'opportunità unica per possedere un frammento di storia tecnologica che è anche un capolavoro artistico.

GRID GAMEBOY

Il Nintendo Game Boy ha recentemente festeggiato 33 anni di successo. Questa opera d'arte GRID GAMEBOY è un omaggio a questa iconica console portatile. Di solito, questo capolavoro verrebbe venduto a 281 euro, ma ora puoi averlo per soli 169 euro . Un'opportunità straordinaria per tutti gli appassionati di videogiochi.

GridStudio Classic Kit

Se desideri qualcosa di davvero speciale, il Classic Kit potrebbe essere la scelta ideale. Questo pacchetto include opere d'arte create con iPhone 4, 5 e 6, il tutto al prezzo straordinario di 299 euro invece di 505 euro . È un modo perfetto per celebrare l'evoluzione della tecnologia Apple in una splendida espressione artistica.

Rendi il Natale ancora più speciale

Questo Natale, regala bellezza e tecnologia con le opere d'arte di Grid Studio. Le offerte del Black Friday rendono questi capolavori ancora più accessibili. Non perdere l'opportunità di possedere un'opera d'arte unica che celebra la storia della tecnologia e l'arte contemporanea. Visita il negozio Grid Studio e sfrutta il 15% di sconto per portare a casa un pezzo che ti incanterà per sempre. Le feste si avvicinano, quindi non perdere tempo. Regala il dono perfetto di bellezza e tecnologia con Grid Studio. Buone feste e felice shopping!