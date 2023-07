Frittelle di zucchine in friggitrice ad aria, ricetta facile e veloce

Le frittelle salate sono un ottimo contorno e possono essere un modo furbo per utilizzare verdure dimenticate nel frigorifero un po' troppo a lungo.

Di solito si friggono in padella, ma in realtà possono essere cucinate anche alla griglia, in forno e persino nella friggitrice ad aria.

Lo dimostra questa ricetta di frittelle di zucchine e ricotta che abbiamo provato testando alcune delle migliori friggitrici ad aria.

La ricetta è piuttosto semplice, continuate a leggere per scoprire come replicare questa ricetta sana e nutriente a casa vostra.

Frittelle di zucchine in friggitrice ad aria

La ricetta delle frittelle di zucchine in friggitrice ad aria che abbiamo seguito è di Snejana Andreeva tramite il suo canale TikTok @themodernnonna.

Ingredienti

1 zucchina di medie dimensioni

150 grammi di ricotta o di fiocchi di latte

1 uovo

1 pizzico di sale

100 grammi di parmigiano grattugiato

100 grammi di pangrattato

(Image credit: Future)

Procedimento

Ecco cosa vi servirà per le preparare le frittelle di zucchine

Una friggitrice ad aria

Una ciotola di medie dimensioni

Un canovaccio pulito per strizzare le zucchine (in alternativa, vanno bene anche un colino e un cucchiaio)

Per ottenere le frittelle più croccanti e per renderle più facili da modellare, è necessario eliminare il più possibile l'acqua dalle zucchine. Questo richiede uno sforzo in più, ma fa una grande differenza per il risultato finale.

Step 1: Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°.

(Image credit: Future)

Step 2: Grattugiate le zucchine in un canovaccio e strizzate l'umidità in eccesso. Se non avete un canovaccio pulito a disposizione, potete anche mettere le zucchine grattugiate in un colino e far fuoriuscire l'acqua in eccesso schiacciandole con un cucchiaio.

Step 3: Mettete le zucchine in una terrina e aggiungete la ricotta, l'uovo, il sale, il parmigiano e il pangrattato.

(Image credit: Future)

Step 4: Mescolate tutto insieme fino a ottenere una pastella piuttosto densa.

(Image credit: Future)

Step 5: Prelevate delle piccole quantità di pastella e formate delle frittelle. Se la pastella è troppo liquida, potete aggiungere altro pangrattato e parmigiano. Se vi sembra troppo appiccicosa, infarinate leggermente le mani.

(Image credit: Future)

Step 6: Mettere ogni frittella nella friggitrice ad aria e cuocere per 10 minuti, o finché non saranno dorate all'esterno.

Step 7: Togliete le frittelle dalla friggitrice ad aria e servitele.

(Image credit: Future)

Aggiungere qualche spruzzata di olio sulla superficie delle frittelle vi aiuterà a ottenere una crosticina croccante e dorata. Queste frittelle sono buone sia calde che servite a temperatura ambiente, e si conservano in frigorifero un paio di giorni.

Se siete ancora indecisi e vi state chiedendo se vale la pena acquistare una friggitrice ad aria, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.