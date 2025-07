The Pokémon Company ha ufficializzato la data del prossimo Pokémon Presents, fissato per martedì 22 luglio 2025. Il nuovo evento in diretta sarà trasmesso su YouTube e Twitch attraverso i canali ufficiali del franchise.

L’appuntamento è per le ore 15:00 italiane (6am PDT / 8am CT / 2pm BST), come confermato dal blog ufficiale di Pokémon: “The Pokémon Company International invita i fan a seguire il prossimo Pokémon Presents martedì 22 luglio”.

Non è ancora stato rivelato cosa verrà mostrato durante la presentazione, ma l’annuncio promette “le ultime novità e aggiornamenti dal mondo Pokémon”. Restate sintonizzati per tutte le sorprese in arrivo.

Durante il Pokémon Presents del 22 luglio 2025, potremmo finalmente scoprire nuove informazioni e un trailer inedito di Pokémon Legends: Z-A, il prossimo grande capitolo della saga previsto per il 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

I preordini del gioco sono partiti il 5 giugno, e chi acquisterà la versione fisica o digitale per Switch potrà effettuare un upgrade alla versione Switch 2 grazie a un pacchetto di aggiornamento da 10 dollari, disponibile tramite Nintendo eShop e My Nintendo Store.

The Pokémon Company ha già confermato che la nuova edizione offrirà grafica migliorata e frame rate più stabili. Non è escluso che durante il Pokémon Presents venga mostrato un confronto diretto tra le due versioni.