Per la prima volta, Donkey Kong indossa abiti in un videogioco, e Nintendo ha finalmente spiegato il perché. Nel nuovo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza, il celebre gorilla riceve un restyling completo, sia nel design che nel guardaroba.

Secondo quanto rivelato dal producer Kenta Motokura durante una sessione Ask the Developer, la scelta di vestirlo nasce da un’esigenza estetica: “Quando si controlla un personaggio in un mondo 3D, spesso lo si guarda da dietro. Eravamo consapevoli di come Donkey Kong sarebbe apparso da quella prospettiva.”

Motokura ha sottolineato che, visto da dietro, Donkey Kong risultava una massa uniforme di pelliccia marrone, creando un'immagine visiva monotona nel gioco. Per questo motivo, il team ha optato per aggiungere un tocco di stile, dotando il personaggio di cravatta, pantaloni e bretelle.

Anche la pelliccia è stata migliorata, per apparire “ricca e folta”, mentre il design originale di Shigeru Miyamoto è stato rielaborato, fondendo elementi classici con nuove aggiunte prese da Donkey Kong Bananza. Questo nuovo stile verrà utilizzato anche in titoli come Mario Kart World.

In una recente recensione pubblicata su TechRadar Gaming, Donkey Kong Bananza è stato definito “il miglior titolo disponibile su Nintendo Switch 2”, grazie soprattutto a un sistema di distruzione spettacolare che mette in risalto la potenza della nuova console.