Una delle novità più interessanti di Nintendo Switch 2 è il supporto a Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling), la tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale che migliora significativamente la qualità grafica e le prestazioni. Tuttavia, proprio come accade in Mario Kart World, questa funzione non è presente in Donkey Kong Bananza.

Secondo l’analisi tecnica pubblicata da Digital Foundry, il nuovo titolo esclusivo per Switch 2 non sfrutta il DLSS, nonostante sia una delle caratteristiche più rilevanti della console.

Pur lodando la resa visiva del gioco, gli esperti confermano che Donkey Kong Bananza utilizza invece la tecnologia AMD FSR1 (FidelityFX Super Resolution), abbinata a SMAA (Subpixel Morphological Antialiasing) per migliorare la nitidezza delle immagini.

"Switch 2 supporta tecnologie come DLSS, e le abbiamo già viste in numerosi giochi," ha dichiarato John Linneman di Digital Foundry, sottolineando come l’assenza del DLSS rappresenti una scelta tecnica curiosa per un titolo di punta del catalogo.

(Image credit: Nintendo)

Nonostante Nintendo Switch 2 sia dotata del potente DLSS di Nvidia, una delle sue innovazioni più apprezzate, Donkey Kong Bananza non ne fa uso. Come già accaduto con Mario Kart World, Nintendo ha preferito affidarsi alla combinazione tra FSR1 (FidelityFX Super Resolution) di AMD e l’antialiasing SMAA.

"Ma Nintendo non lo sfrutta per niente," ha dichiarato John Linneman di Digital Foundry nella sua analisi tecnica. "Ci ritroviamo di nuovo con FSR1 e SMAA, un semplice anti-aliasing post-process. Lo ammetto, la qualità dell’immagine è discreta. Ma sul serio, ancora FSR1? Dai, Nintendo, possiamo fare di meglio."

Digital Foundry osserva inoltre che, nella risoluzione dinamica compresa tra 1080p e 1200p, i dettagli più fini risultano meno definiti, mentre in modalità portatile il gioco restituisce una resa sorprendentemente vicina ai 1080p sullo schermo integrato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Resta poco chiaro perché Nintendo continui a non utilizzare il DLSS nei suoi giochi first-party, nonostante la tecnologia sia perfettamente supportata da Switch 2. Vale la pena ricordare che titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e anche giochi terze parti come Cyberpunk 2077 sfruttano regolarmente questa funzione.

Nonostante l’assenza del DLSS, Donkey Kong Bananza è stato accolto positivamente. Secondo Dashiell Wood di TechRadar Gaming, si tratta del “miglior titolo per Nintendo Switch 2 fino a oggi, grazie a un sistema di distruzione spettacolare che dimostra la potenza della nuova console.”

Il gioco viene inoltre lodato per la resa visiva impressionante, doppiaggio espressivo e animazioni curate, con un mondo di gioco ricco di collezionabili e segreti, che lo rendono “un’avventura densa e piacevole da esplorare.”