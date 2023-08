Nintendo Switch 2: la console next-gen è molto più vicina del previsto

Secondo diverse fonti, Nintendo si starebbe preparando a lanciare la sua prossima console in anticipo rispetto alle previsioni.

Dall'uscita di Nintendo Switch OLED nel 2021, in molti attendono l'arrivo di una Nintendo Switch 2 o di una console next-gen targata Nintendo. Anche se inizialmente avevamo ipotizzato che sarebbero passati circa sei anni prima dell'arrivo della prossima console della casa giapponese (circa 2027), stando alle indiscrezioni più recenti potrebbe mancare molto meno.

Secondo un report di VGC, Nintendo sarebbe intenzionata a presentare la nuova console nella seconda metà del 2024. Se così fosse si potrebbe parlare di un lancio "a metà ciclo" rispetto a PlayStation e Xbox. Una tendenza in qualche modo ricorrente per Nintendo.

Finora non si sa molto altro sull'attesissima console next-gen Nintendo. Tuttavia, le fonti hanno indicato la presenza una modalità portatile, proprio come quella presente sull'attuale Nintendo Switch.

VGC ha anche riferito che la nuova console potrebbe essere equipaggiata con uno schermo LCD invece che con un OLED di alta qualità. Sebbene non sia in grado di competere con l'OLED di Nintendo in termini di qualità, questo declassamento potrebbe portare a una riduzione del prezzo di vendita. A parte questo, speriamo di vedere aggiornamenti tecnici significativi, uno su tutti il 4K.



Serkan Toto, consulente industriale con sede a Tokyo, ha dichiarato a VGC che "osservando i dati finanziari di Nintendo, sembra chiaro che sia giunto il momento di un nuovo hardware nel 2024. L'unico modo per evitare che le perdite aumentino completamente nel prossimo anno fiscale è un nuovo dispositivo, e la seconda metà del 2024 mi sembra una finestra di uscita realistica".