Sony annuncia l'arrivo del cloud streaming su PS5

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato l'arrivo del suo servizio di cloud streaming che arriverà su PS5 nel mese di ottobre.

Secondo un post pubblicato sul blog PlayStation, la nuova funzione sarà disponibile per tutti coloro che hanno un abbonamento a PlayStation Plus Premium e verrà distribuita a scaglioni nel corso di questo mese. Gli abbonati Premium in Giappone potranno accedere al servizio a partire dal 17 ottobre, mentre gli utenti europei dovranno attendere il 23 ottobre.

Inizialmente il servizio metterà a disposizione degli utenti Premium alcuni "giochi selezionati" prima di includere "centinaia di titoli per PS5". I titoli supportati dal day one includono Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e Saints Row 4.

L'offerta comprenderà anche le versioni in streaming di diversi Game Trial per PS5, tra cui Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Callisto Protocol. Inoltre, saranno disponibili per lo streaming anche una serie di titoli digitali per PS5 tra cui Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite.

Sebbene questo elenco iniziale includa già alcuni dei migliori giochi per PS5, Hideaki Nishino, vicepresidente senior per l'esperienza della piattaforma presso SIE, ha detto "stiamo pianificando di avere centinaia di titoli per PS5 [...] che supportino questo nuovo vantaggio", suggerendo che l'attuale elenco di giochi potrebbe essere solo la punta dell'iceberg.



Il post ha anche chiarito che il servizio di streaming cloud è "disponibile esclusivamente sulla console PS5", quindi i possessori di PS4 (almeno per ora) non potranno beneficiare della nuova funzione.

Detto questo la possibilità di trasmettere in streaming una serie di giochi PS5 piuttosto che doverli scaricare è sicuramente un'ottima notizia per gli utenti Sony e potrebbe aiutare l'azienda a diffondere anche i titoli meno popolari permettendo ai giocatori di provarli senza tempi di attesa.