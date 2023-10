Diablo 4 arriva su Steam con la nuova stagione "Season of Blood"

Diablo 4 arriverà su Steam a quattro mesi dal lancio iniziale sul client Battle.net di Blizzard.

Quello che da molti viene definito uno dei migliori RPG dell'anno arriverà su Steam il 17 ottobre, in concomitanza con l'arrivo della seconda stagione: Season of Blood.

Nonostante l'imminente arrivo del gioco, per giocare sarà necessario un account Battle.net, che dovrà essere collegato al proprio account Steam. Tuttavia, una volta superato questo ostacolo, si potrà godere di tutte le consuete funzionalità di gioco multipiattaforma e dell'integrazione con le funzioni sociali di Steam. Oltre agli obiettivi di Steam, i giocatori potranno interagire con gli altri giocatori presenti nella loro lista di amici di Steam e invitarli a giocare, offrendo tutte le caratteristiche che ci si aspetta dall'integrazione con la piattaforma Valve.

Diablo 4 è il gioco di Blizzard che ha venduto più velocemente di tutti i tempi, accumulando 666 milioni di dollari nei primi cinque giorni dopo il lancio. Anche se molti utenti non hanno apprezzato particolarmente la modalità di accesso ai contenuti stagionali, il gioco ha lasciato un segno significativo nel panorama videoludico grazie al suo splendido stile artistico e all'ampia selezione di personalizzazioni per gli eroi.

La nuova Season of Blood porterà su Diablo 4 una serie di novità interessanti e miglioramenti importanti al gameplay. Questi includono nuove sfide endgame, modifiche agli effetti di stato, resistenza elementale e alcuni nuovi poteri vampirici sbloccabili.

Sebbene Blizzard abbia tradizionalmente mantenuto la maggior parte dei suoi giochi esclusivamente sulla sua piattaforma di distribuzione Battle.net, Diablo 4 non è il primo titolo dello sviluppatore californiano a passare a Steam. Lo sparatutto multigiocatore Overwatch 2 lo ha fatto nell'agosto di quest'anno. Sfortunatamente per Blizzard, il gioco è stato accolto in modo negativo sulla piattaforma di Valve, con una risposta degli utenti "pesantemente negativa".

Detto questo siamo pronti a scommettere che con Diablo 4 le cose andranno diversamente.