Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox nel 2023: lo conferma il boss di Larian Studios

Una notizia straordinaria per i fan dei giochi di ruolo su Xbox che hanno pazientemente atteso l'uscita di Baldur's Gate 3 - Il boss di Larian Studios Swen Vincke ha confermato che il titolo sarà lanciato su Xbox Series X|S quest'anno.

Vincke ha scritto: "Super felice di confermare che dopo aver incontrato [Phil Spencer] ieri, abbiamo trovato una soluzione che ci permette di portare Baldur's Gate 3 ai giocatori Xbox già quest'anno, cosa per cui stiamo lavorando da tempo.

"Tutti i miglioramenti saranno presenti, con la cooperativa a schermo condiviso sulla Serie X. La Serie S non avrà la cooperativa a schermo condiviso, ma includerà anche la progressione dei salvataggi incrociati tra Steam e la Serie Xbox".

Larian Studios aveva precedentemente reso noto che il tentativo di far funzionare la funzione co-op in split-screen su Xbox Series S stava frenando l'uscita sulle due console. Riferendosi a questo problema a luglio, Michael Douse, direttore del publishing di Larian Studios tweeted: "Abbiamo detto molte volte in passato che il problema è far funzionare lo split-screen sulla Serie S, il che richiede più tempo, ma è in corso. Si tratta di un enorme ostacolo tecnico, ma non possiamo rilasciare il gioco sull'ecosistema senza questa funzione.

"[...] non abbiamo alcun accordo di esclusività che ci impedisca di lanciare su Xbox. Il problema è un ostacolo tecnico. Non possiamo rimuovere la funzione split-screen perché siamo obbligati a lanciare il gioco a parità di funzionalità e quindi continuiamo a cercare di farla funzionare", ha continuato;

È interessante notare che la rimozione della funzione è esattamente ciò che gli sviluppatori hanno finito per fare: non è chiaro cosa sia cambiato o se questa possa rappresentare la "soluzione" a cui Vincke si riferisce.

Dato che Douse aveva precedentemente detto ai fan di aspettarsi un aggiornamento "entro la fine dell'anno", molti avevano avuto l'impressione che il titolo non sarebbe uscito prima del 2024, quindi quest'ultimo sviluppo sarà sicuramente una sorpresa gradita per alcuni (forse non per quelli che aspettavano con ansia la funzione co-op su Series S, però). Al momento in cui scriviamo, Vincke non ha fornito alcuna indicazione su quando Baldur's Gate 3arriverà su Xbox Series X|S, quindi dovremo tenere gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti.