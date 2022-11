Tre buone ragioni per comprare uno spazzolino elettrico durante il Black Friday

Ogni anno, durante il periodo del Black Friday, assistiamo a sconti e offerte su un'ampia gamma di prodotti che vanno dai TV, agli elettrodomestici per la casa fino ai prodotti per la cura del corpo.

Tra la miriade di prodotti scontati del Black Friday ce n'è uno in particolare che ci sentiamo di consigliare a tutti i nostri lettori che non ne possiedono ancora uno: lo spazzolino elettrico.

Un decennio fa, avere uno spazzolino elettrico in casa era una rarità. Spesso questi erano visti come accessori di lusso che venivano acquistati solo dai "maniaci" dell'igiene dentale. Nel tempo, gli esperti del settore odontoiatrico hanno promosso campagne di sensibilizzazione che evidenziavano come lo spazzolino elettrico sia in grado di migliorare significativamente la salute di denti e gengive, oltre a garantire una migliore igiene dentale.

Stando a uno studio svoltosi nell'arco di 11 anni e pubblicato nel 2019, chi usa uno spazzolino elettrico "conserva più a lungo i denti" in confronto a chi usa gli spazzolini classici. La ricerca evidenzia anche una migliore salute delle gengive, che risultano più sane, oltre a un'incidenza più bassa delle carie.

Un altro studio (Si apre in una nuova scheda) pubblicato nel 2013 dimostra che "L'uso di spazzolini elettrici ha portato a un miglioramento clinico e a una minore comparsa di placche". I ricercatori hanno aggiunto che: "Gli spazzolini elettrici offrono la possibilità di spazzolare i denti in modo ottimale in termini di rimozione della placca e di miglioramento della salute gengivale, conferendo una buona tecnica di spazzolamento a tutti coloro che li utilizzano, indipendentemente dalla destrezza manuale o dall'allenamento".

(Image credit: Rights free)

In sostanza, la scienza ha dimostrato come l'utilizzo di uno spazzolino elettrico possa garantire un'igiene e una salute dentale decisamente superiori rispetto al classico spazzolino. Chi ha avuto a che fare almeno una volta con un dentista, sa bene quali sono i costi per rimuovere una carie o per effettuare la pulizia dentale motivo per cui, a nostro avviso, investire su uno spazzolino elettrico può essere un modo intelligente di risparmiare nel tempo.

Con le offerte del Black Friday non è nemmeno necessario sborsare cifre assurde per acquistare un buono spazzolino elettrico, motivo per cui riteniamo sia il momento migliore per acquistarne uno.

Detto questo ci teniamo a precisare che è sempre buona norma rivolgersi a un esperto per effettuare dei controlli periodici e accertarsi che i denti e le gengive si trovino in un buono stato di salute.

Tuttavia, le sempre più avanzate tecnologie presenti sugli spazzolini elettrici (in particolare sui modelli di fascia alta) possono aiutarci a monitorare la salute dentale e sono in grado di fornire programmi di pulizia mirati che, se seguiti alla lettera, hanno un impatto notevole sulla longevità e sulla salute dei denti.

Di seguito vi elencheremo tre buoni motivi per acquistare uno spazzolino elettrico; in fondo alla pagina trovate anche dei consigli per gli acquisti con le offerte anticipate del Black Friday dedicate agli spazzolini elettrici.

Il timer aiuta a rispettare le tempistiche corrette per la pulizia dei denti

Come ci dicono da sempre dentisti e anche qualche spot pubblicitario, dobbiamo lavarci i denti almeno due volte al giorno per almeno due minuti, ma senza usare uno spazzolino elettrico con un timer incorporato, è difficile tenere il conto del tempo o, più che altro, non viene spontaneo farlo.

Due minuti possono sembrare quando ci si lava i denti e spesso si tende a effettuare lavaggi veloci e incompleti, trascurando le aree più difficili da raggiungere. La maggior parte degli spazzolini elettrici, anche quelli più semplici, sono dotati di un timer che rende più facile rispettare il limite di tempo di due minuti.

(Image credit: Monika Wisniewska / Shutterstock)

Le app dedicate e le funzioni smart aiutano a capire come lavare correttamente i denti senza danneggiarli

Alcuni modelli di fascia alta, come Oral-B iO Series 9 e Philips Sonicare 9900 Prestige, possono collegarsi agli smartphone tramite Bluetooth. In questo modo, lo spazzolino elettrico può fornire un feedback in tempo reale sulla tecnica di spazzolamento tramite l'app dedicata, aiutandoci a capire come spazzolare correttamente i denti.

Alcune app si spingono oltre e danno anche un punteggio relativo alla precisione del lavaggio, sistema che per un adulto potrebbe risultare banale ma al contempo piace molto ai bambini.

Gli spazzolini elettrici sono amici delle gengive

Tra le peculiarità degli spazzolini elettrici ce n'è una che spesso viene sottovalutata. I modelli più recenti sono dotati di sensori di pressione incorporati che permettono di capire se si sta premendo troppo contro le gengive.

Applicare una pressione eccessiva può causare il sanguinamento delle gengive e l'esposizione di aree più sensibili nella parte inferiore dei denti. Anche gli spazzolini elettrici di base, come il Colgate Hum Smart Rhythmic Sonic Electric Toothbrush, sono dotati di sensori di pressione collegati a una luce LED sul corpo dello spazzolino; quando si preme troppo, la luce si accende per segnalarlo.

In questo modo è molto più facile preservare la salute delle gengive e dei denti.

Offerte anticipate del Black Friday

(Si apre in una nuova scheda) Oral B Pro 3-3000 (nero) 39,90€ (Si apre in una nuova scheda) Spazzolino elettrico ricco di funzioni utili come timer con segnale acustico, sistema di controllo della pressione, 3 modalità di spazzolamento e fino a 2 settimane di autonomia.

(Si apre in una nuova scheda) Oral-B Pro 600 (pacco da 2) 39,90€ (Si apre in una nuova scheda) Oral-B Pro 600 (singolo) 29,90€ (Si apre in una nuova scheda) Ideale per le coppie, ha tutte le funzioni base degli spazzolini elettrici Oral-B tra cui timer, testine intercambiabili e tecnologia 3D (ruota, pulsa e oscilla).

(Si apre in una nuova scheda) Oral-B iO 4 90,99€ (Si apre in una nuova scheda) Spazzolino elettrico di ultima generazione dotato di funzioni smart basate sull'intelligenza artificiale. Tramite l'app dedicata aiuta nella pulizia dei denti aiutando a tenere traccia del tempo trascorso, della correttezza dello spazzolamento e della pressione applicata, avvertendovi qualora fosse eccessiva. Fino a 14 giorni di autonomia per carica.