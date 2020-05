Questo televisore LG da 75 pollici è ora in offerta a un prezzo stracciato

Non c'è niente di meglio che rilassarsi con un bel film o la propria serie TV preferita dopo una lunga giornata di lavoro. Il sogno di molti consumatori è allestire un sistema home theater di livello, magari con un impianto Dolby Atmos per l'audio surround abbinato a un ampio televisore.

Ebbene, oggi vi proponiamo il televisore che vi avvicinerà a questo sogno: LG 75UM7110PLB. Questo mastodontico smart TV da 75 pollici vanta un pannello 4K e supporta HLG, HDR 10 e HDR 10 Pro.

Di conseguenza, sia che vogliate rilassarvi con un bel film, sia che vogliate vedere il vostro programma Netflix preferito, potrete farlo grazie a un TV che vi garantirà colori più vivaci e un contrasto più accentuato.

E le sorprese non finiscono qui, perché questo modello esegue il sistema operativo webOS 4.5, uno dei migliori, se non il migliore sul mercato. Potrete scaricare le vostre app di streaming preferite: Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, Tim Vision, Google Play Movies & TV, Infinity, Premium Play, Now TV e DAZN. Insomma, qualsiasi contenuto vogliate vedere è a portata di pochi click.

LG 75UM7110PLB supporta anche gli assistenti digitali Google Assistant e Amazon Alexa: non dovrete far altro che acquistare il telecomando LG magic remote e pronunciare i comandi per avviare le app che desiderate, cambiare le impostazioni o il canale, e molto altro ancora.

LG 75UM7110PLB, TV 4K HDR | 799 euro su eBay Questo televisore 4K HDR vi permetterà di allestire il sistema home theater dei vostri sogni. Di questi tempi, riuscire ad acquistare un televisore da 75 pollici a soli 799 euro è un vero affare. Il supporto HDR e le tecnologie proprietarie di LG consentono una riproduzione di contenuti di alto livello, pur con un pannello LCD. Il sistema operativo webOS 4.5 è completo e immediato, e supporta tutte le app di streaming che desiderate. Il comparto audio è composto da due speaker rivolti verso il basso che offrono una potenza complessiva di 20W. Offerta valida fino a esaurimento scorte.Vedi offerta

LG 75UM7110PLB dispone di un pannello LCD IPS da 75 pollici capace di visualizzare immagini 4K (3820 x 2160 pixel). Include il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2. La visualizzazione dei contenuti è migliorata dal supporto HDR (HLG, HDR 10 e HDR 10 Pro) e dalle tecnologie Advanced Color Enhancer e True Color Accuracy, per un'estesa e precisa resa cromatica.

Esegue la piattaforma TV webOS 4.5 e supporta gli assistenti digitali Google Assistant e Amazon Alexa. Il comparto audio è affidato a due altoparlanti rivolti verso il basso, che offrono una potenza complessiva di 20W. La connettività è garantita da 2 porte USB (utilizzabili per registrare contenuti), 3 porte HDMI, un'uscita audio ottica, un jack audio da 3,5mm, un'uscita component e una porta LAN.

In definitiva, questo televisore è un vero affare, probabilmente l'unico difetto risiede nel comparto audio che potrebbe non soddisfare i più esigenti. In tal caso, date un'occhiata alle migliori offerte sulle soundbar.