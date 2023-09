Windows Foto: sfocatura, foto live e altre novità in arrivo con il prossimo update

Windows Foto sta per ricevere un aggiornamento importante che introdurrà una serie di nuove funzioni progettate per migliorare l'esperienza dell'utente.

Stando a quanto riportato in un post pubblicato sul blog di Microsoft relativo alle nuove funzioni di Windows Foto, tra le novità in arrivo ci sono funzioni come la ricerca approfondita delle immagini, la sfocatura dello sfondo, la ricerca della posizione e le "Motion Photos" - pensate alle foto dal vivo sugli iPhone - che daranno un po' di vita al software fotografico, attualmente piuttosto scialbo rispetto ai corrispettivi come Apple Foto.

La sfocatura dello sfondo sarà sicuramente tra le novità più interessanti per chi usa regolarmente Windows Foto e desidera rimuovere gli sfondi dalle immagini, evidenziare determinati soggetti o modificare l'area da sfocare. Ad essere onesti Microsoft se l'è presa piuttosto comoda, dato che praticamente tutti i software fotografici (o molti di essi) dispongono di queste funzioni.

Al passo con i tempi

Dopo l'aggiornamento sarà inoltre possibile cercare foto specifiche in base ai contenuti. Ciò significa che potrete digitare frasi come "gatto, auto, spiaggia, vacanza" e altro ancora, e l'app cercherà di identificare e raggruppare le immagini pertinenti. Per poter utilizzare la funzione è necessario accedere al proprio account Microsoft e, come avverte Microsoft stessa, la barra di ricerca avanzata potrebbe non funzionare alla perfezione dal primo momento.



Tra le altre funzioni previste ci sono le foto dal vivo e la ricerca per località, che vi aiuteranno a trovare la foto giusta quando sarete pronti a ricordare (o a pianificare il prossimo post su Instagram). Se siete andati al mare, potete digitare "spiaggia" o il nome della spiaggia specifica oppure la città che avete visitato.

Microsoft sembra piuttosto attiva ultimamente e sta distribuendo aggiornamenti e nuove funzionalità su tutta la sua gamma di prodotti. Con gli aggiornamenti di Microsoft Edge, la rinnovata popolarità di Bing AI e ora le ultime novità di Windows Foto, siamo molto curiosi di scoprire quali altre novità ha in serbo Microsoft per i suoi utenti.