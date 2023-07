Windows 11 Moment 3: un aggiornamento interessante "rovinato" dalla pubblicità

Con l'arrivo dell'aggiornamento Moment 3, già disponibile per tutti gli utenti Windows 11, il sistema operativo Microsoft introduce alcune nuove funzionalità interessanti che migliorano l'accessibilità e l'interfaccia.

Inizialmente, Moment 3 era disponibile solo per chi ha attivato l'opzione "Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili". Inoltre, l'aggiornamento è stato distribuito in modo scaglionato anche tra gli utenti selezionati.

Oggi Moment 3 è aperto a tutti, quindi se non l'avete ancora installato potete farlo dal menù Windows Update. Al suo interno troverete la patch appena rilasciata da Microsoft (KB5028185) che abilita le funzioni di Moment 3.

Purtroppo, come spesso accade, tra gli aggiornamenti ci sono anche alcune novità che riguardano un aspetto molto criticato dell'OS Microsoft, ovvero le pubblicità "forzate".

Analisi: tante funzionalità interessanti e una grande pecca

Conviene scaricare subito Moment 3? A nostro avviso sì, in quanto introduce alcune novità interessanti. Per cominciare, questo update incrementa notevolmente l'accessibilità: il sistema di Accesso vocale è stato aggiornato per dare aiutare gli utenti a comprenderne le potenzialità e sono stati aggiunti nuovi comandi per selezionare e modificare il testo. Inoltre è stato esteso il numero di lingue e dialetti supportati.

Ci sono anche dei miglioramenti importanti che interessano l'interfaccia di Windows 11, come l'app Impostazioni, il Task Manager e il pannello dei widget.

Sfortunatamente, c'è un problema con quello che Microsoft definisce lancio esteso del "badge di notifica per gli account Microsoft" nel menu Start. Cosa significa? Con l'aggiornamento, un numero maggiore di utenti - ma non ancora tutti - riceveranno degli avvisi nel menù Start che li inviteranno creare un account Microsoft (o a completare la configurazione del proprio account).

Abbiamo già espresso il nostro dissenso rispetto al sistema di "badgering" che abbiamo definito "un pratica invasiva", ma sembra che Microsoft sia decisa a portarla avanti a tutti i costi. Si tratta di pubblicità mal celate, anche se il produttore le descrive come "un modo per aiutare gli utenti".

In ogni caso, con Moment 3 ce ne saranno sempre di più, quindi dovremo farci il callo.

(Ricordiamo che gli utenti di Windows 11 Home possono rimandare un aggiornamento cumulativo per un breve periodo, poiché sono obbligatori e verranno installati automaticamente).