Windows 11: Microsoft introduce il supporto per le passkey di terze parti

Microsoft sta semplificando l'accesso ai vari servizi e siti web per gli utenti di Windows 11, eliminando la necessità di ricordare numerose password grazie all'introduzione delle passkey, per le quali il supporto è stato appena ampliato.

In particolare, ora Windows 11 supporta anche le passkey di terze parti, ovvero quelle create da aziende diverse da Microsoft. Le passkey offrono un metodo più sicuro per accedere a dispositivi, app o siti web, sfruttando l'autenticazione biometrica come il riconoscimento facciale, l'ID dell'impronta digitale o un PIN tramite Windows Hello. Per chi non lo sapesse, Windows Hello è una funzionalità di sicurezza di Windows 11 che consente l'autenticazione biometrica (sia facciale che dell'impronta digitale) o tramite PIN.



(Image credit: Future)

Un altro passo verso un mondo senza password

Microsoft è costantemente impegnata a migliorare la sicurezza dei dispositivi Windows 11, puntando a un futuro senza password e adottando metodi di accesso più sicuri, come le passkey.

A maggio 2024, Microsoft ha introdotto la possibilità di utilizzare le passkey con gli account Microsoft dei consumatori, ampliando ora questa funzionalità per includere anche passkey di sviluppatori di terze parti su Windows 11. Ciò comprende applicazioni come 1Password e Bitwarden, con cui Microsoft sta collaborando per integrare meglio queste soluzioni nel sistema.

Inoltre, Windows 11 è stato aggiornato per facilitare l'uso di Windows Hello e delle passkey. Quando si apre un sito web o un'app che supporta l'accesso tramite passkey, gli utenti potranno scegliere come salvarle: con il proprio account Microsoft o con un altro servizio.

È positivo vedere che Microsoft sta ampliando il supporto per le passkey e si impegna in questa misura di sicurezza. Personalmente, sono curioso di provarle, poiché, pur non avendo problemi con le password tradizionali, condivido le frustrazioni che molti di voi potrebbero affrontare. Sono anche contento che Microsoft stia collaborando con sviluppatori di terze parti per offrire una soluzione che possa funzionare bene per gli utenti di Windows 11.

Via PC World