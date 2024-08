Windows 11, il pannello di controllo non sta per sparire (non ancora)

Microsoft ha chiarito che Windows 11 e Windows 10 non sono sull'orlo del tramonto per quanto riguarda il Pannello di controllo.

Come riporta Ars Technica, questo fa seguito a una serie di articoli apparsi la scorsa settimana in cui si parlava del Pannello di controllo - che ha quasi 40 anni e ospita una serie di impostazioni e opzioni che non sono presenti nell'app Impostazioni di Windows 11, molte delle quali sono di vecchia data - insistendo sul fatto che Microsoft fosse in procinto di eliminarlo, finalmente.

Questa conclusione si basava principalmente su una frase contenuta in un articolo di supporto sugli strumenti di sistema di Windows che diceva: "Il Pannello di controllo è in fase di deprecazione a favore dell'app Impostazioni, che offre un'esperienza più moderna e semplificata".

Questo annuncio ufficiale della deprecazione - che significa che la funzione è congelata e destinata a essere rimossa (ma ancora presente in Windows) - è stata la prima volta che abbiamo sentito Microsoft parlare formalmente di togliere il Pannello di controllo. Anche se l'azienda è stata abbastanza chiara, spiegando che questo è il processo naturale delle funzioni, si tratta comunque di un addio molto lento.

Tuttavia, Microsoft ha modificato il linguaggio di quel documento e la sezione del Pannello di controllo ora recita: "Molte delle impostazioni del Pannello di controllo stanno per essere migrate nell'app Impostazioni, che offre un'esperienza più moderna e semplificata".

(Image credit: IvaFoto / Shutterstock / Microsoft)

Il fantasma del passato di Windows

Il cambiamento è quindi chiaro, in quanto si allontana da qualsiasi discorso di deprezzamento o di marcatura del pannello di controllo per la rimozione, e ci fa sapere che il sollevamento e lo spostamento di funzionalità dal pannello all'app Impostazioni è ancora un processo in corso.

Come sottolinea Ars Technica, però, non conosciamo il motivo che sta alla base del cambiamento di dicitura. Si tratta di una decisione formale che Microsoft ha cambiato sulla base delle segnalazioni che si sono diffuse la scorsa settimana (e forse di qualche feedback negativo da parte di alcuni ambienti)? Oppure Microsoft non ha preso alcuna decisione e ha semplicemente formulato male l'aggiornamento del documento di supporto, dovendo così chiarire il significato - o meglio, il non significato - di questa decisione?

Sospettiamo fortemente la seconda ipotesi, perché il Pannello di controllo non è mai stato inserito nell'elenco ufficiale di Microsoft delle funzionalità deprecate per Windows 11 (o 10), e si potrebbe pensare che venga visualizzato per primo, piuttosto che un annuncio come questo trapeli attraverso una pagina di supporto di Windows.

Inoltre, non riusciamo a capire perché Microsoft avrebbe dovuto revocare la decisione, se è stata presa, in ogni caso: chi non vuole vedere il pannello di controllo se la sua scomparsa è avvenuta davvero? Passeggiare tra le varie sezioni del Pannello di controllo è un po' come essere perseguitati da vecchie versioni di Windows, con funzioni e grafica dell'interfaccia che risalgono agli anni Novanta. (Anche se, a dire il vero, ci sono alcune funzioni di nicchia di cui alcuni utenti sentirebbero la mancanza).

In ogni caso, per riassumere: il Pannello di controllo probabilmente ci accompagnerà ancora per un po' di tempo, almeno fino alla prossima versione di Windows, che sia Windows 12 o qualcosa di completamente diverso. E probabilmente rimarrà al suo posto per un po' anche in quel nuovo sistema operativo, mentre le funzioni di nicchia più importanti verranno spostate nelle Impostazioni.

Si noti che nel documento di supporto citato, Microsoft incoraggia ancora i clienti a utilizzare l'app Impostazioni, piuttosto che il Pannello di controllo, ogni volta che è possibile.