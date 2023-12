Windows 11: in arrivo una funzione avanzata per risparmiare la batteria

How can we protect our data when so many are working from home?

I portatili Windows 11 potrebbero presto beneficiare di una migliore durata della batteria grazie a una nuova funzione che attualmente si trova in fase di test.

L'opzione denominata "Energy Saver" è presente nella build 26002 di anteprima di Windows 11 appena rilasciata nel canale Canary (il primo canale di test).

Microsoft la descrive come un'estensione del classico "Risparmio batteria" che riduce le prestazioni del sistema per garantire una maggiore autonomia. Il testo della funzione indica che limita alcune attività in background, quindi le app e il sistema potrebbero funzionare un po' più lentamente o essere un po' meno reattivi quando si torna ad utilizzarli.

Il risparmio energetico può essere impostato per entrare in funzione quando la percentuale della batteria scende a un certo livello, oppure può essere selezionato manualmente. In quest'ultimo caso, l'opzione è presente nelle impostazioni rapide accessibili dalla barra delle applicazioni (all'estrema destra della barra delle applicazioni).

A proposito del pannello delle impostazioni rapide, nella build 26002 Microsoft ha applicato altri interventi, tra cui la sperimentazione di un tweak che lo fa apparire più velocemente e in modo più reattivo.

Inoltre, la gestione delle VPN è stata migliorata nelle impostazioni rapide, con l'introduzione della possibilità di attivare o disattivare la VPN con un solo clic.

Per tutti i dettagli delle modifiche apportate alla build 26002, consultate il sito di Microsoft a questo indirizzo.

Analisi: Risparmio energetico e bolletta ridotta

Non sappiamo ancora quale sarà l'effetto di questo nuovo Energy Saver sul prolungamento della durata della batteria, ma di certo Microsoft lo presenta come un metodo efficace per ottenere una maggiore longevità rispetto all'attuale funzione per il risparmio energetico.

L'aspetto interessante è che, pur essendo pensata una funzione per i computer portatili, Microsoft ne consente l'uso anche per i PC desktop (o per i notebook collegati alla rete elettrica e non alimentati a batteria, se è per questo).

In breve, questo vi permette di risparmiare un po' sulla bolletta quando fate funzionare il vostro PC desktop tutto il giorno - magari lavorate da casa - a costo di un sacrificio in termini di prestazioni assolute. Tuttavia, con le bollette dell'energia elettrica e il carovita è un'opzione interessante.